MIUI 15 дебютирует раньше, чем мы ожидали, на этот раз начнут не с флагманов

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Xiaomi делает большую ставку на линейку Redmi note 13

Компания Xiaomi известна своей невероятной быстротой распространения обновлений на свои смартфоны. MIUI 14 уже семь месяцев постепенно поступает на разные устройства и даже сейчас еще есть смартфоны до сих пор ожидающие своей очереди.

Но компании хватает сил не только пилить обновление на бесконечное количество смартфонов на прошлогоднюю прошивку, но и параллельно разрабатывать новую MIUI 15. И по информации Digital chat station они так хорошо стараются, что прошивка будет готова раньше, чем мы ожидали.

В этом году она дебютирует не с линейкой флагманов Xiaomi 14, а с народными смартфонами Redmi note 13. Анонс новой бюджетной линейки ожидается примерно в октябре и они обещают быть просто бомбардировочными аппаратами. Будем надеяться, что такое ускорение в разработке не сделает новую версию фирменной оболочки такой же глючной, как 13 версия.

Но учитывая, что альфа тесты уже во всю проходят на новых устройствах, будем надеяться, что все допят как следует и мы увидим качественные продукты не только за железом, но и программно.

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Источник: weibo