MIUI работает на каждом шестом устройстве на Android, общая цифра впечатляет

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Xiaomi празднует очередной рекорд по количеству пользователей

24 мая Xiaomi официально объявила, что по состоянию на 21 мая 2023 г. глобальное количество активных пользователей Xiaomi MIUI превысило 600 миллионов. И что немаловажно, эта цифра продолжает расти.

Для достижения первых 100 миллионов понадобилось 5 лет. впоследствии скорость набора только возрастала. Самым урожайным стал 2021 год. На достижение очередного стомиллионного юбилея тогда понадобилось всего 10 месяцев.

Сейчас на фоне общей стагнации рынка смартфонов прошло полтора года до достижения цифры в 600 миллионов, но цифра очень впечатляющая.

Согласно отчету гугл на сегодняшний день пользователей Android около 3.5 миллиардов, и путем несложных расчетов можно понять, что более чем каждое шестое устройство произведено компанией Xiaomi. Кто от нее в восторге, кто не любит, но точно можно сказать, что она имеет огромное влияние на индустрию в целом.

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Источник: ithome