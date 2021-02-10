Мода на большое количество мегапикселей доберется до фронталок

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В этом году выйдут смартфоны с 100 Мп селфи-камерами

Гонка мегапикселей длится уже несколько лет и не думает завершаться. Производители и не думают прекращать наращивать мегапиксели. По данным инсайдеров уже в этом году мы увидим камеры разрешением 200-мегапикселей. Будет прирост мегапикселей и в случае с фронталками, которые до недавнего времени не особо жаловали большим количеством мегапикселей.

Китайский инсайдер Digital Chat Station уверяет, что «прогресс» доберется и до селфи-камер, в основе которых начнут ставить датчики на 100-мегапикселей. На сегодняшний момент максимум во фронталках составляет 44 Мп. И по данным источника, первопроходцами тут станут китайские компании.

Больше никаких подробностей информатор не приводит. Открытым остается вопрос, как производителям удастся встроить большие сенсоры на передней панели. Возможно, мы увидим возврат моды на выдвижные блоки селфи-камеры и вряд ли подобные датчики смогут встраивать под поверхность дисплея. По крайней мере, на первых порах. Любопытно будет посмотреть удастся ли вывести качество фоточек на 100 Мп на новый уровень. Ждем выхода первых смартфонов с фронталками, обладающих рекордным разрешением.

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Источник: gizmochina