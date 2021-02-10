Монобровь в iPhone 14 Pro отменили. Что взамен?

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Дырка + пилюля

Дизайн современных iPhone вещь субъективная и достаточно спорная. С одной стороны, «монобровь» позволяет «яблочным» смартфонам выделяться из толпы и быть узнаваемыми. С другой, свой фирменный стиль компания исповедует вот уже несколько лет, и он изрядно приелся, Apple явно не сторонник резких преображений. Но для iPhone 14 все же приберегли изменения во внешности.

О том, что Pro-версии новых iPhone лишатся «челки», ранее предсказали целый ряд авторитетных источников. Теперь к ним присоединился голос не менее значимого предсказателя — Росса Янга, аналитика компании Display Supply Chain Consultants. Его прогнозы, как правило, основаны на информации, полученной из цепочки поставок.

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По словам Росса Янга, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат выемку в дисплее в стиле «отверстие + таблетка». Другими словами, рядом с традиционным круглым вырезом будет соседствовать «остров» овальной формы. Такое решение вновь позволит устройствам компании выделиться и обладать своей индивидуальностью, ведь на рынке на данный момент нет смартфонов с аналогичным решением. Подтолкнуть к такому исполнению могла и необходимость оставить Face ID, для датчиков которого и мог понадобиться вырез в форме капсулы.

Хорошее ли решение? Очевидно, что Apple сделает все, чтобы донести до своей аудитории, что это практически революция и единственно правильный шаг. Адепты компании почти наверняка примут это решение на ура. В любом случае дизайн вещь субъективная и индивидуальная, тут уж каждый сам волен решать, насколько такое исполнение выглядит приятным.

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Источник: 9to5mac