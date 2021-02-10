Мощный чип, необычный дизайн и 1 ТБ памяти: каким будет Realme GT 2 Pro

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Realme GT 2 Pro может получить версию с 1 ТБ постоянной памяти и вариацию с подэкранной камерой

Премьера realme GT 2 Pro вчера так и не состоялась, зато определили того, кто первым получит смартфон компании, претендующий на звание настоящего флагмана. Анонс должен пройти в первом квартале следующего года и у инсайдеров есть время, чтобы больше слить деталей о новинке в сеть.

Последние слухи говорят в пользу того, что компания готовит к выходу две версии Realme GT 2 Pro. Производитель может провернуть тот же трюк, что сделали и с Moto Edge X30, где одна из модификаций получит камеру под дисплеем.

Также сегодня в сеть слили фоточку Realme GT 2 Pro, где на смартфоне открыт раздел «Об устройстве». Это позволило узнать, что будет версия с 1 ТБ постоянной памяти UFS 3.1, 12 Гб оперативки и работать смартфон станет под управлением операционной памяти Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0. А еще тут предложат технологию виртуального расширения памяти, позволяющую получить дополнительные 3 Гб.

Известно, что Realme GT 2 Pro должен предложить 6,7-дюймовый экран разрешением QuadHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, тройную тыльную камеру, где два датчика будут разрешением 50-мегапикселей каждый.

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Источники: twitter, gizmochina