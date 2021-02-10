Motorola Defy 2 – смартфон для отчаянных парней

58

Motorola Defy 2: спутниковая связь и защита по военному стандарту Mil-Spec 810H

Британская компания Bullitt Group и Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, представили новый смартфон защищенной серии Motorola Defy. Изюминками Motorola Defy 2 стали поддержка двухсторонней спутниковой связи в сочетании с сотовыми сетями пятого поколения 5G и очень крепкая конструкция. Первая версия смартфона до сих пор продается и актуальна для военных и работников чрезвычайных служб. По стандартам защиты она ничем не уступает второй, а вот технические характеристики обычно хуже. Но для тяжелых условий главное это надежность и стабильность работы, а не FPS в любимой игре

Смартфон устойчив к пыли, песку, грязи и воде (IP68 и IP69K) и прошел испытания по военному стандарту Mil-Spec 810H на экстремально высокие и низкие температуры, влажную среду, соляной туман, вибрацию и удары. Motorola Defy 2 можно мыть водой с мылом, а также чистить спиртовыми салфетками. И при этом он не смотрится как робот трансформер из детских мультфильмов. Конечно габариты у него больше, чем у обычных аппаратов, но не критично.

Характеристики аппарата не видны, но для стабильной работы и даже игр их вполне достаточно. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, основной тройной камерой (50 Мп, 8 и 2 Мп), SoC MediaTek Dimensity 930, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ можно расширить с помощью карт microSD, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и беспроводной зарядки стандарта Qi.

Поддерживается MediaTek Bullitt и технология 3GPP NTN, служба спутниковых сообщений Bullitt. На смартфон установлена ​​операционная система Android 12, и производитель обещает два больших обновления Android и 5 лет обновлений безопасности.

Поступление в продажу ожидается во втором квартале этого года

Читать также: Samsung делает планшеты для любителей полежать в ванной.

Источник: fonearena