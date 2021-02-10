Motorola Frontier 22 станет уберфлагманом с мощной быстрой зарядкой

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Заряжать его можно будет на мощность 125 Вт

Motorola Edge X30 стал первым в мире смартфоном с Snapdragon 8 Gen 1, а теперь компания намерена всех обойти в гонке за право первой выпустить флагман с Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Свой смартфон с новым топовым чипом от Qualcomm выпустит и компания Lenovo.

Предполагается, что пионером с Snapdragon 8 Gen 1 Plus может стать Motorola Frontier 22. Еще одним преимуществом новинки станет поддержка быстрой 125-ваттной зарядки. Сегодня генеральный директор Lenovo Group China Чэнь Цзинь продемонстрировал зарядный адаптер Motorola 125 Вт весом 130 грамм. А известный информатор Digital Chat Station прокомментировал это фото, заявив, что зарядка предназначена для нового флагмана Motorola.

По всем прогнозам выходит, что 125-ваттная зарядка приготовлена для флагмана Motorola Frontier 22, который должен получить OLED-экран диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 144Гц, 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб постоянной UFS 3.1. Работать новинка станет под управлением Android 12, предложит аккумулятор емкостью 4500 мАч и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Фронталка будет разрешением 60 Мп и на тыльной стороне предложат сет из трех сенсоров 194 Мп + 50 Мп + 12 Мп.

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Источник: mydrivers, mydrivers