Motorola готовится к запуску Moto G84 5G: дизайн, технические характеристики

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И одно обновление android



Компания Motorola в скором времени представит новый среднебюджетный смартфон Moto G84 5G. По официальной информации, презентация гаджета состоится 1 сентября в Индии. Сейчас телефон размещен на официальном сайте Motorola перед его запуском.

Moto G84 5G получит 6,55-дюймовый 10-битный дисплей на основе pOLED матрицы с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 695 от Qualcomm в паре с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели разместится двойная камера: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и дополнительная на 8 Мп сверхширокоугольная с автофокусом, что позволит делать макроснимки. Фронтальная камера будет иметь 16 Мп.

Из других характеристик известно, что Moto G84 5G получит батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, стереодинамики, разъем для наушников, защиту от воды IP54.

Смартфон будет работать под управлением Android 13 из коробки с интерфейсом Motorola MyUX, наложенным поверх него. Он имеет защиту IP54 от пыли и брызг воды, а также производитель обещает обновление до Android 14 (всего одно обновление) и обновление безопасности в течение трех лет.

Дизайн смартфона выполнен в классическом для Motorola стиле с прямоугольным модулем камеры. Moto G84 5G будет доступен в трех цветах: красном, черном и серебристом. Ожидается, что цена гаджета составит около 300 долларов.

Таким образом, Moto G84 5G объединит современный дизайн, качественный экран, хороший процессор и большой аккумулятор по доступной цене. Это делает его достойным конкурентом другим бюджетным смартфонам на рынке. Еще бы они обновляли его подольше, было бы шикарным. А так, всего одно обновление Android – это немного несерьезно.



Источник: X (twitter)