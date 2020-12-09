Motorola Moto G Stylus 2021 случайно выложили на Amazon, и теперь мы знаем все его характеристики

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Новый смартфон от Motorola Moto G Stylus 2021 года был слит самой компанией на странице магазина Amazon.

Первый Moto G Stylus﻿

О новом Moto G Stylus 2021 мы знаем уже давно – сначала в течение года мы видели намеки на его появление, а в ноябре известный инсайдер Эван Бласс и вовсе слил все его характеристики. Но то была неподтвержденная информация.

Теперь же благодаря «ошибке» Motorola мы узнали все подробности о Moto G Stylus из первых уст. Говорить спасибо надо сотруднику, который случайно выложил устройство на Amazon.

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Страница Moto G Stylus (2021) на Amazon показала, что в смартфоне установлен 6,8-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Как можно понять из названия устройства, самым главным преимуществом Moto G Stylus будет поддержка собственного стилуса от Motorola.

За работу устройства будет отвечать чипсет Snapdragon 675, а помогать ему будут 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенного хранилища. Питать смартфон будет емкая батарея на 4300 мАч. Тут ничего удивительного – такие же спецификаций (кроме объема батареи) показал нам и Бласс. Кстати, прошивка Moto G Stylus (2021) будет основана на Android 10.

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В уже имеющейся утечке от Бласса было сказано, что блок основной камеры будет состоять из 4 объективов: главный на 48 Мп, 8-мегапиксельный сверхширик и два бесполезных объектива по 2 Мп (макро и датчик глубины). За селфи-снимки отвечает 16-мегапиксельная фронталка.

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https://andro-news.com/news/teper-slili-i-video-s-samsung-galaxy-s21-privychnyy-vyrez-dlya-f.html Теперь слили и видео с Samsung Galaxy S21 – привычный вырез для фронталки на месте(в Адм. панель)﻿

Moto G Stylus 2021﻿

Источник: Slash Gear