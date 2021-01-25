Музыкальные гаджеты Tronsmart по спецценам в рамках распродажи на AliExpress

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Снижены цены на Tronsmart Apollo Q10, Tonsmart Force 2 и Tronsmart Shadow

Компания Tronsmart, которая уже известна своей аудиопродукцией, устраивает очередную распродажу. Пройдет она в период с 25 по 27 января на торговой площадке AliExpress. Обещаны скидки до 68% и в рамках акции можно купить по сниженной цене наушники и беспроводную колонку.

Так, ценник в сторону уменьшения пересмотрен на наушники Tronsmart Apollo Q10. Это гарнитура, которая обладает активным гибридным шумоподавлением и может похвастаться продолжительным временем автономной работы. Для управления наушниками предложили сенсорную панель или же можно прибегнуть к помощи мобильного приложения для переключения между различными режимами. Только в период проведения распродажи Tronsmart Apollo Q10 можно приобрести всего за $46,99.

Всего за $57,99 можно урвать Bluetooth-колонку Tonsmart Force 2, которая получила водозащищенное исполнение и технологию SoundPulse® для воспроизведения глубокого и насыщенного звука мощностью 30 Вт. При желании можно устроить громкую вечеринку, синхронизировав между собой более сотни колонок Force 2. Получить сбалансированный и качественный звук позволяет чип Qualcomm QCC3021.

Если вы ищете недорогие и качественные беспроводные наушники для игр, тогда присмотритесь к Tronsmart Shadow, которые предлагают по цене $49,99. В их активе 50-миллиметровые HD-драйверы, съемный микрофон и до 12 часов автономности. Гарнитура совместима со всеми устройствами, включая, смартфоны, персональные компьютеры, планшеты и игровые консоли.

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Распродажа Tronsmart