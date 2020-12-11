На 2021 год придется бум складных смартфонов

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На вторую половину следующего года придется анонс минимум восьми складных смартфонов

Трендом прошлого года стали сгибаемые смартфоны. Свои наработки в этой области показали Samsung, Huawei и Motorola. Несмотря на то, что практическая польза складных смартфонов довольно сомнительна и их исполнение еще далеко от совершенства, многие производители не только задумываются о выпуске устройств с гибкими дисплеями, но и активно работают над ними.

Следующий год должен принесли нам больше складных смартфонов и есть вероятность, что своими достижениями в этом направлении похвастается и Apple. Тем временем Росс Янг, который является руководителем компании, специализирующейся на проверке качества дисплеев, сообщил о том, что на вторую половину следующего года придется бум складных смартфонов.

Он прогнозирует выход минимум восьми устройств с гибкими дисплеями, три из которых выпустит Samsung. Свои наработки в области складных смартфонов покажут Vivo, Oppo и Xiaomi, причем кто-то из этих компаний покажет даже два гибких устройства. Складной аппарат появится и в модельном ряду Google.

Какие именно модели выпустят китайские компании, неизвестно. Есть только ясность, что Samsung выведет на рынок третье поколение Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, а также выпустит лайт-версию складного устройства Galaxy Z Fold Lite. Обращает на себя внимание отсутствие компании Huawei в этом списке. Возможно, все дело в том, что она выпустит складной смартфон в первой половине следующего года или вовсе откажется от его выхода.

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Источник: twitter