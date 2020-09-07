Подробности о складных Samsung Galaxy Z Fold S и Galaxy Z Fold Lite

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Раскрыли ряд деталей о Samsung Galaxy Z Fold S и Galaxy Z Fold Lite

Большинство пользователей равнодушны к складным смартфонам. Правда, и сами производители не питают иллюзий и надежды что первенцы станут успешными, это поиск новых идей и попытка оценить перспективность такого развития мобильных устройств. Samsung компания не бедная и может позволить себе экспериментировать с дорогими складными аппаратами.

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В ее модельном ряду уже есть три смартфона с гибкими матрицами и теперь компания готовится к выпуску «бюджетного» устройства со складной конструкцией, а также обещают в следующем году выход Galaxy Z Fold S. По слухам, последний из названых гаджетов удостоится 360-крадусных петель, которые используются в Microsoft Surface Duo. Такое решение позволит складывать смартфон дисплеем внутрь. Обещают гибкую OLED-матрицу.

На данный момент это все о чем поведали техно-шпионы о будущем Galaxy Z Fold S. Зато появилась порция подробностей о Galaxy Z Fold Lite. В частности, есть прогноз, что новинка получит гибкий AMOLED-экран разрешением FullHD+, прикрывать который будет ультратонкое стекло. Обещают чип Exynos 9825, 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а также операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.

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Источники: twitter, sammobile, presse-citron