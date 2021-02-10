На экранах Pixel 8 Pro появились загадочные пузырьки

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Pixel 8 Pro собирали ногами?

Некоторые владельцы Pixel 8 Pro заметили небольшие неровности в нескольких местах на экране, которые, похоже, результат того, что что-то давит на нижнюю часть дисплея. Пока это ничем не угрожает, но OLED-панель очень хрупкая.



Причиной может являться неровная поверхность под экраном, на которой лежит дисплей. разборка подтверждает снизу некоторых компонентов, которые могут давить на экран. Также к созданию неравенств может быть причастен производственный процесс.



Дефект не влияет на сенсорные функции или качество изображения Pixel 8 Pro, а неровности не видно, если вы не ищете их намеренно. Однако это ненормально, а причина возникновения этих неравенств с течением времени, вероятно, может испортить дисплей.



Неровности чаще всего расположены в верхней части экрана. Две из них появляются слева от передней камеры, а другой – справа. Есть еще с левого и правого края вблизи периметра.



Некоторые пользователи уже обратились в Google за заменой, другие игнорируют дефект, у некоторых его нет, как и официального комментария по проблеме.﻿

Источник: 9to5google