На смену Bixby придет Сэм?

608

В сети появились концепт-рендеры голосового помощника Sam для устройств Samsung

Samsung представила фирменного голосового помощника Bixby вместе с Galaxy S8 в 2017 году. Он пришел на смену S Voice, который был запущен в 2012 году и так и не стал популярным. Увы, комьюнити встретило Bixby прохладно, и его работа вызвала немало нареканий. В прошлом году появились слухи, что Samsung откажется и от него. Но что предложат взамен?

Новый голосовой помощник может именоваться «Сэм». Его визуализировали в виде персонажа-девушки и этим занималась рекламная компания, которой владеет Samsung, совместно со студией Lightfarm Studios. Ставку сделали на приятный визуальный вид и основной упор сделали на реализм одежды, эмоций и голоса. А еще предложили большое разнообразие текстур и поз, чтобы помощница выглядела живо, интересно и современно.

На данный момент нет уверенности, является ли образ Сэм окончательным и самое главное — действительно ли она станет лицом нового голосового ассистента для устройств Samsung. Возможно, это лишь одна из концепций, которой еще предстоит быть утвержденной или же компания уже отказалась от нее, поэтому она и стала объектом утечки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter