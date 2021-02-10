33

Новое обновление One UI 5.1 принесло на смартфоны Samsung полезную функцию, которая была взята у Apple. Теперь на фото можно одним касанием удалять задний фон и вырезать нужный объект. Инструмент доступен телефонам из линейки Samsung Galaxy 23. Ранее аналогичный инструмент появился в операционной системе iOS 16.

Как работает вырезка объекта на фото

Удалить фон с изображением очень просто и быстро. Для этого нужно открыть сделанное фото и буквально на секунду удержать палец на переднем объекте, например силуэте человека или животного.

Системные алгоритмы выделят объект тонкой полоской, а вверху появится меню. В нем можно указать, какое действие вы хотите осуществить с полученным объектом: «Удалить», «Сохранить» или «Сохранить как изображение». При выборе последнего варианта у вас будет новое полноценное изображение, только без заднего фона.

Тем не менее, на iOS 16 возможности инструмента все равно более расширены. Там вы можете, например, перетаскивать объекты по фотографии. Но встретить такую функцию на Android все равно приятно.

Это эксклюзивная опция только для Samsung Galaxy 23, Galaxy 23+ и Galaxy 23 Ultra. На других смартфонах, обновившихся до One UI 5.1, такой инструмент отсутствует.

Также One UI 5.1 приносит многие другие новшества для камеры. Можно изменять оттенок кожи на селфи, создавать совместные семейные альбомы, одновременно искать людей и объекты на фото, делать селфи с масками-эмодзи.

А вам нравится функция вырезки объекта на изображении, считаете ли ее бесполезной? Напишите в комментарии.

Источник: Gizchina

Читайте также: Huawei может выпустить смартфон со съемной камерой!