Над Россией хотят поднять пиратский флаг

508

Ее хотят сделать зоной, где на законодательном уровне разрешат пиратский софт и попирать авторские права

Сегодня каждый день новостные ленты пестрят информацией об исходе постоянном или временном ряда компаний с российского рынка. Целый ряд крупнейших производителей сплотились и отказываются от сотрудничества с Россией в ответ на войну в Украине. Идет экономическая война и она не обходится без политических игр.

Так, пришло сообщение, что Минэкономразвития России разработало проект закона, который фактически легализует и поддерживает пиратство, а все для того, чтобы уменьшить влияние жестких санкций на экономику России. Новый законодательный акт отменяет любую ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения. Проще говоря, россиянам хотят дать зеленый свет на работу с пиратским софтом, авторские права на который принадлежит зарубежным компаниям. Речь идет прежде всего о компаниях, чьи центральные офисы находятся в странах, которые ввели санкции против России.

Очевидно, что это коснется США, на территории которой трудится гигант Microsoft. Если закон будет принят, россияне смогут свободно без угрозы преследований в собственной стране устанавливать пиратское программное обеспечение Microsoft. Кроме того, легализация также затронет множество игр, созданных американскими компаниями, такими как EA, Activision Blizzard и Take-Two Interactive. Вряд ли правообладателям софта понравится такой расклад. Не исключено, что это заставит их действовать более решительно, чтобы ограничить доступ нелегального программного обеспечения в Россию.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: notebookcheck