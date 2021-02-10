Наконец-то дождались! Samsung представила долгожданные Galaxy A15 и Galaxy A25: key island, AMOLED-дисплеи и мощные процессоры

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Выглядят стильно

Samsung представила новые модели своей продаваемой серии: Galaxy A15 и Galaxy A25, но пока только во Вьетнаме.

По Samsung A15, как ожидалось, он получил современный дизайн, напоминающий флагманскую серию S23. Материалы корпуса обычны для бюджетного сегмента – пластик. Пока смартфон доступен только во Вьетнаме в версии Galaxy A15 4G и 5G.

Модели Galaxy A15 4G и 5G работают на базе процессоров MediaTek Helio G99 и Dimensity 6100 Plus. Обе модели имеют 8GB оперативной памяти.

По дисплею смартфон получил 6.5” Super AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 800 нит.

Galaxy A15 получил три камеры: 50-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную дополнительную камеру. Фронтальная камера на 13 Мп.

Что касается аккумулятора, здесь все стандартно для Samsung модели 4G и 5G оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживают функцию проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Остальные характеристики включают боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD, два динамика, толщину 8,4 мм и вес 200 граммов.

Что касается цены, то модель 4G начинается от 4 990 000 донгов (~205 долларов США; 17 150 рупий), тогда как модель 5G стоит 6 290 000 донгов (~260 долларов США; 21 600 рупий).

Samsung Galaxy A24 вышел только в версии 5G с одним вариантом памяти – 8 ГБ/128 ГБ и процессором Exynos 1280. Дизайн идентичен Galaxy A15, а вот характеристики лучше.

Устройство получило лучший 6.5” Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и яркостью 1000 нит.

Что касается камер, смартфон имеет тройную камеру на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой OIS, а также 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной дополнительными камерами. Для селфи есть 13-мегапиксельная селфи-камера.

Аккумулятор здесь также на 5000 мАч и скорость зарядки до 25 Вт. Смартфон снабжен боковым сканером отпечатков пальцев, слотом под microSD.

Смартфон Samsung Galaxy A25 5G был представлен во Вьетнаме по цене 6 990 000 донгов, что составляет около 290 долларов США; 24 000 рупий.

Источник: samsung