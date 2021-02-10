Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Наконец: Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе

Наконец: Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, ссылка на загрузку внутри

23.07.2023 115 0

Популяризация искусственного интеллекта продолжается

Несмотря на мелкие неудачи, платформа ChatGPT продолжает пользоваться большой популярностью и продолжают активно развиваться. Сервис дебютировал в конце ноября, но официальное приложение для iPhone пришлось ждать до мая. Теперь же настал черед клиента под Android.

 

Наконец: Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, ссылка на загрузку внутри – фото 1

 

Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, сообщила в Twitter ответственная за проект компания OpenAI. Конкретную дату не указали, но приложили ссылку на страницу в Google Play , где можно добавить к письму ожидания и загрузить программу, как только она станет доступной.

 

У поискового чат-бота Google Bard собственного мобильного приложения нет только веб-интерфейс, да и он во многих странах пока недоступен. А преимуществами ChatGPT пока можно воспользоваться через программу Microsoft Bing, вышедшую под Android и iOS в феврале.

 

Наконец: Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, ссылка на загрузку внутри – фото 2

 

Официальный клиент ChatGPT для Android поможет OpenAI бороться с падением популярности публики к сервису: как выяснилось, по итогам июня посещаемость чат-бота просела впервые с момента запуска.

 

Как минимум сразу после анонса прибавки популярность ChatGPT значительно возрастет. Многие люди, только слышавшие о нем, но не пользовавшиеся теперь могут попытаться воспользоваться им со своего смартфона.

 

Читать также: Анонс Lenovo Legion Y700 (2023): компактный игровой планшет со Snapdragon 8+ Gen 1 за $335

 

Источник:﻿twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Наконец: Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, ссылка на загрузку внутри