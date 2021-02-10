Наконец: Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе

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Популяризация искусственного интеллекта продолжается

Несмотря на мелкие неудачи, платформа ChatGPT продолжает пользоваться большой популярностью и продолжают активно развиваться. Сервис дебютировал в конце ноября, но официальное приложение для iPhone пришлось ждать до мая. Теперь же настал черед клиента под Android.

Официальное приложение ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе, сообщила в Twitter ответственная за проект компания OpenAI. Конкретную дату не указали, но приложили ссылку на страницу в Google Play , где можно добавить к письму ожидания и загрузить программу, как только она станет доступной.

У поискового чат-бота Google Bard собственного мобильного приложения нет только веб-интерфейс, да и он во многих странах пока недоступен. А преимуществами ChatGPT пока можно воспользоваться через программу Microsoft Bing, вышедшую под Android и iOS в феврале.

Официальный клиент ChatGPT для Android поможет OpenAI бороться с падением популярности публики к сервису: как выяснилось, по итогам июня посещаемость чат-бота просела впервые с момента запуска.

Как минимум сразу после анонса прибавки популярность ChatGPT значительно возрастет. Многие люди, только слышавшие о нем, но не пользовавшиеся теперь могут попытаться воспользоваться им со своего смартфона.

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Источник:﻿twitter