Нас ждет значительное повышение цены в следующем году на iPhone 16 Pro и Pro Max

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Готовьте деньги!

Расходы на производство iPhone 15 заметно выше, чем у прошлогодних моделей iPhone 14, что свидетельствует о рекордно высоких ценах на компоненты, которые Apple может перевести на клиентов в 2024 году, сообщает Nikkei Asia.

iPhone 15 Pro Max стоит $558 чистыми, что на 12% больше, чем вышедшая в 2022 году модель iPhone 14 Pro Max. Это рекордный показатель для общей стоимости компонентов iPhone. С 2018 по 2021 год общая стоимость деталей для моделей iPhone Pro Max от Apple составляла от $400 до $450. В 2022 году стоимость компонентов выросла примерно на 20%, прежде чем добиться сегодняшней рекордной отметки в $558.

Стоимость телефотокамеры iPhone 15 Pro Max теперь составляет $30, что на 380% больше, чем у предыдущей модели. Аналогично, титановая рамка стоит $50, что на 43% больше рамки из нержавеющей стали в предыдущих устройствах. Чип A17 Pro стоит $130, что на 27% больше, чем чип A16 Bionic.

Остальные модели в линейке iPhone 15 также не застрахованы от повышения стоимости. Стандартные компоненты iPhone 15 стоят 423 доллара, что на 16% больше по сравнению с iPhone 14. iPhone 15 Plus рассчитан на $442, что на 10% больше его предшественника, а iPhone 15 Pro подорожал на 8% до $523.

Несмотря на увеличение расходов, Apple не повысила розничные цены ни на одну из моделей iPhone в этом году, решив абсорбировать влияние увеличения расходов. Единственным заметным изменением стало снятие с производства модели Pro Max на 128 ГБ, что означает, что пользователи, обычно покупавшие модель на 128 ГБ, теперь должны заплатить на 100 долларов больше, чтобы получить это устройство.

В сотрудничестве с Nikkei базирующаяся в Токио токийская исследовательская компания Fomalhaut Techno Solutions считает, что если Apple продолжит поглощать влияние увеличения производственных затрат, ее прибыль вскоре испытает удар. Как следствие, Apple может окончательно решить повысить розничные цены на iPhone после запуска линейки iPhone 16 в следующем году.

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Источник: Nikkei Asia ﻿