Новые iPad откладываются, несмотря на слухи об анонсе этого месяца - Марк Гурман

84

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНШЕТОВ ОТКЛАДАЕТСЯ

Недавно в сети были слухи о скором обновлении планшетов Apple, однако по прогнозам известного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не планирует анонсировать новые модели планшетов iPad до марта 2024 года.

﻿

По мнению эксперта, в марте компания может представить сразу три обновленных iPad: 11-го поколения iPad, 7-го поколения iPad mini и 6-го поколения iPad Air.

Вероятно, эти модели получат более мощные процессоры, в частности, iPad Air может перейти на чип M2. Однако дизайн устройств, скорее всего, останется прежним – менять попросту нечего.

Также в следующем году ожидается анонс нового поколения iPad Pro. Однако конкретные сроки по этой линейке пока неизвестны.

Читать также – Apple планирует обновление ноутбуков и компьютеров – один из них не обновлялся уже 2 года

Источник - x