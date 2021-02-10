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Новые iPad откладываются, несмотря на слухи об анонсе этого месяца - Марк Гурман

23.10.2023 84 0

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНШЕТОВ ОТКЛАДАЕТСЯ

 

Недавно в сети были слухи о скором обновлении планшетов Apple, однако по прогнозам известного аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не планирует анонсировать новые модели планшетов iPad до марта 2024 года.

 

Новые iPad откладываются, несмотря на слухи об анонсе этого месяца - Марк Гурман – фото 1﻿

 

По мнению эксперта, в марте компания может представить сразу три обновленных iPad: 11-го поколения iPad, 7-го поколения iPad mini и 6-го поколения iPad Air.

 

Вероятно, эти модели получат более мощные процессоры, в частности, iPad Air может перейти на чип M2. Однако дизайн устройств, скорее всего, останется прежним – менять попросту нечего.

 

Новые iPad откладываются, несмотря на слухи об анонсе этого месяца - Марк Гурман – фото 2

 

Также в следующем году ожидается анонс нового поколения iPad Pro. Однако конкретные сроки по этой линейке пока неизвестны.

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 23.10.2023
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Новые iPad откладываются, несмотря на слухи об анонсе этого месяца - Марк Гурман