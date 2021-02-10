Нашли почти эталонный смартфон. Круче что-то еще есть?

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С самого появления серии Nord ее позиционируют как более доступные решения и отдельную линейку от флагманских устройств OnePlus. Но в случае с OnePlus Nord 2 грань между двумя сегментами стала более размытой. У производителя получился уникальный по сочетанию качеств смартфон, существующий в нише, где найти ему адекватную альтернативу не так и просто.

В то время как первый Nord имел свой характер, включая уникальный дизайн и эксклюзивные функции, такие как сверхширокая селфи-камера, OnePlus Nord 2 больше похож на урезанный флагман. Тыльная крышка из стекла, выступ камер словно «слизали» с OnePlus 9, яркий дисплей с повышенной частотой обновления, нестыдная камера и приличная производительность.

Облик OnePlus Nord 2 продиктован желанием вписать его в единый дизайн с актуальными флагманами компании. Выглядит он аккуратно, добротно и современно. Дисплей яркий и четкий, разрешение FullHD+, прокрутка и просмотр видео смотрятся выигрышно и плавно из-за частоты обновления 90 Гц. Экран хороший, но не топового уровня, который к тому же «болен» ШИМом и отсутствует режим чтения.

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В качестве бонуса предложили парочку стереодинамиков, но «ампутировали» 3,5 мм разъем для наушников. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и этого вполне достаточно, чтобы смартфон долетел до конца дня на одном заряде. Естественно, если не задаться целью «высадить» батарею в ноль за короткий срок, нагружая его чрезмерно играми и видео.

OnePlus Nord 2 получил систему на чипе Dimensity 1200 — неожиданный выбор для компании, которая делала ставку исключительно на процессоры от Qualcomm. Но выбор абсолютно оправданный с оглядкой на характеристики и возможности продукта от MediaTek. Проблем с производительностью, перегревом и троттлингом вы не ощутите.

На тыльной стороне OnePlus Nord 2 три камеры, а спереди — одна. Фронталка оснащена 32 Мп датчиком с апертурой f/2.45 и не особо впечатлила качеством селфи. Для основной камеры выбор пал на 50 Мп сенсор Sony IMX766 с OIS, широкоугольный датчик разрешением 8 Мп и 2 Мп монохромный модуль сомнительной полезности. Основная камера позволяет более-менее свободно себя чувствовать в разных ситуациях — и днем, и ночью, и при съемке против света. Снимки достаточно резкие, с хорошей детализацией и динамическим диапазоном. Но есть проблемы с цветопередачей и Nord 2 пасует перед камерофонами в ночной съемке.

По камере, процессору и программному обеспечению Nord 2 сродни флагману, он лишен каких-либо ненужных функций. Здесь нет камер с шильдиком Hasselblad, только набор датчиков с разумными характеристиками. Флагманского чипсета Qualcomm нет, но вместо него вы получаете процессор, который без проблем справляется с повседневными обязанностями современного смартфона. Нет беспроводной зарядки, но есть быстрая проводная зарядка, которая с лихвой компенсирует это.

Все это делает OnePlus Nord 2 привлекательным предложением в ценовом сегменте до $500. Это близкий к сбалансированному аппарат, который с достоинством перенесет любые тяготы повседневного использования.