Нашумевший смартфон AYYA получит продолжение уже в этом году

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Вторая попытка удивить смартфоном AYYA

Наверное, уже нет тех, кто не слышал о первом творении компании «СмартЭкоСистема», которая входит в структуру госкорпорации «Ростех», российском смартфоне AYYA T1. Аппарат вышел очень и очень странным, как по набору характеристик, так и по цене. Не менее «удивительный» и нейминг у смартфона, понятный и явно демонстрирующий, что это российский аппарат, а не продукт китайского подвала.

Но главное, что он позиционировался как отечественный продукт и результат политики импортозамещения, который активно продвигала одна из депутаток Госдумы РФ. По факту это самый обычный китайский аппарат с шильдиком от российской компании. Российского от него только софт и поддержка отечественной ОС. Ставка на патриотизм не сыграла, очереди из желающих за AYYA T1 не выстроились. В активе компании менее 400 проданных единиц за первый квартал нынешнего года через торговую сеть «Связной».

Но Ростех не унывает и верит в то, что своя аудитория у «отечественных» смартфонов будет. Было заявлено, что в этом году компания выпустит второй свой аппарат, который предложит более продвинутые характеристики и при этом цена на него будет более адекватной. Новинка должна работать под управлением ОС Аврора и Android. Ждем очередное творение Ростех, будет интересно посмотреть, что получится на этот раз.

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Источник: 3dnews