Следуя ЕС, Австралия выступает за принятие новых законов о конкуренции в ответ на стремительную экспансию технологических гигантов

112

Снова ограничение для технологических гигантов

Во многих странах цифровые платформы сталкиваются с растущими ограничениями и препятствиями из-за новых законов и нормативных актов. В прошлом году Европейский Союз принял Закон о цифровом рынке (DMA), обязывающий таких технологических гигантов, как Apple, соблюдать обновленные правила конкуренции.

Следуя этой тенденции, Австралия сейчас выступает за принятие новых законов о конкуренции в сфере цифровых платформ. Австралийское антимонопольное ведомство отметило необходимость принятия новых законов в ответ на стремительную экспансию таких цифровых платформ, как Amazon, Apple, Google, Meta и Microsoft в стране.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) в своем недавнем отчете об исследовании услуг цифровых платформ выразила обеспокоенность повышенным риском вредного поведения со стороны этих платформ. Сюда входят такие практики как инвазивный сбор данных и действия, которые могут заблокировать клиентов и ограничить их выбор.

Хотя АССС не сделала конкретных выводов по антиконкурентному поведению, он подчеркнул, что цифровые платформы, оказывающие значительное влияние на рынке, могут использовать такие практики, как пакетирование продуктов, предварительная инсталляция и настройки по умолчанию, ограничивающие выбор потребителей или препятствующие инновациям конкурентов.

Регулятор предложил обязательные обязательства всех цифровых платформ для решения таких проблем, как мошенничество, вредоносные программы и фальшивые отзывы. Это включает в себя требования по сообщениям и действиям, а также усиление проверки бизнес-пользователей и отзывов.

Кроме того, АССС отметил важность обеспечения адаптивности антимонопольного законодательства к вызовам, стоящим перед новыми технологиями, такими как генеративный ИИ и виртуальная реальность.

Источник: reuters