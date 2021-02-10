Наступает время MediaTek в топовом сегменте

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Компания выпустит минимум два чипа, чтобы нанести удар по Qualcomm в сегменте устройств высокого уровня

MediaTek долго была в тени американского конкурента Qualcomm и такая незавидная участь компанию не устраивала. Но за последние пару лет тайваньский чипмейкер сделал многое, чтобы изменить восприятие своих продуктов. Постепенно они меняют ландшафт рынка мобильных чипов, и пользователи все чаще сознательно идут на покупку смартфонов на MediaTek.

Желание доказать всем, что компания умеет создавать чипы, придало ей ускорение во внедрении новых технологий. В 2022 году у MediaTek есть реальный шанс избавиться от имиджа аутсайдера и изменить расстановку сил в топовом сегменте.

Известно, что защищать честь тайваньского чипмейкера на высоком уровне будет Dimensity 2000, который должен быть построен с применением 4-нанометрового техпроцесса от TSMC. По слухам, по своим характеристикам новый процессор от MediaTek не будет уступать Snapdragon 898 и вполне способен будет предложить равную производительность.

Также стали появляться в сети прогнозы, что компания активно работает над преемником Dimensity 1100, который по своей мощности оставит позади Snapdragon 870 и позволит чипмейкеру упрочить свое положение в субфлагманском сегменте. А если еще компания сможет предложить конкурентоспособные цены на свои топовые чипы, то у нее есть все шансы урвать долю Qualcomm в сегменте флагманов.

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Источник: sparronews