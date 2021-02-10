Наушники могут быть смертельно опасными

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Взрыв Bluetooth-гарнитуры спровоцировал смерть владельца

Наушники тоже взрываются. И, к сожалению, это может привести к трагическим и необратимым последствиям. Так, взрыв Bluetooth-наушников стал причиной гибели 28-летного жителя Индии Ракеш Кумар Нагар.

Сам инцидент произошел тогда, когда наушники находились в ушах, а они были синхронизированы со смартфоном, который находился на зарядке. После взрыва пострадавший был доставлен в больницу, где он умер, не приходя в сознание. Медики предположили, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца, вызванная шоком и стрессом.

Продукт какого бренда спровоцировал смерть, не сообщается. Есть лишь информация, что произведены они каким-то местным брендом и были бюджетными. В числе возможных причин взрыва называют скачок напряжения в сети или некачественную сборку.

В этой ситуации можно было бы рекомендовать не экономить на покупке гарнитуры и использовать продукты именитых брендов. Но, увы, от взрыва не застрахованы и дорогие аксессуары от крупнейших брендов. Так, известен случай, когда американец чуть не пострадал от взрыва Apple AirPods и только сноровка и быстрота реакции позволили избежать трагедии.

За актом самоуничтожения были замечены и наушники Beats. А случился инцидент на борту самолета у одной из пассажирок во время перелета из Пекина в Мельбурн. В результате взрыва, наушники нанесли ожоги девушке.

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Источник: notebookcheck