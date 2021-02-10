Наушники OnePlus Buds Pro: самый лучший звук и быстрая зарядка

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Представили OnePlus Buds Pro, которые хорошо звучат, долго работают и фильтруют шумы

Анонсом только смартфона OnePlus Nord 2 компания ограничиваться не стала. Сегодня были показаны наушники OnePlus Buds Pro, ставшие третьими по счету у компании. Скромничать не стали и уверяют, что это «самое продвинутое устройство для прослушивания звука». За самое совершенное творение просят $150 и пользователям предстоит выбрать вариант в черном или белом цвете.

В числе преимуществ OnePlus Buds Pro компания называет функцию адаптивного шумоподавления, которая регулирует степень подавления шума исходя из окружающего шума. Производитель заявляет, что каждый наушник обладает тремя микрофонами, которые автоматически фильтруют шум до 40 дБА, чтобы предложить в итоге максимально чистый и комфортный звук.

Автономность работы OnePlus Buds Pro на одном заряде составляет 7 часов при отключенном шумоподавлении, а при его включении продолжительность работы сокращается на 2 часа. Комплектный кейс позволит наушникам прожить до 38 часов (28 часов с шумоподавлением) и 10 минут быстрой зарядки достаточно, чтобы получить 10 часов автономной работы. В числе характеристик OnePlus Buds Pro компания называет поддержку Bluetooth 5.2, беспроводной зарядки и низкий уровень задержки во время игровых сессий.

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Источник: 9to5google