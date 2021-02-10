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  • Самая большая скидка на Redmi Note 12T Pro – смартфон с Dimensity 8200 Ultra всего за 6 928

Самая большая скидка на Redmi Note 12T Pro – смартфон с Dimensity 8200 Ultra всего за 6 928

24.11.2023 107 0

Скидка просто фантастическая

Сезон скидок дает уникальную возможность приобрести смартфоны чуть ли не в два раза дешевле. Мощный Redmi Note 12T Pro сейчас доступен всего за 6 928,72 грн. Он сочетает мощный процессор, потрясающую частоту обновления экрана, быстрый накопитель и быструю зарядку.

 

Redmi Note 12T Pro


Экран Redmi Note 12T Pro имеет диагональ 6,6 дюйма, разрешение 1080 x 2460 и частоту обновления 144 Гц. Он поддерживает HDR10 и Dolby Vision.

 

Redmi Note 12T Pro


Субфлагманский процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra поддерживает высокий уровень производительности в приложениях и играх. Он работает на частоте до 3, 1 ГГц и оснащен графическим адаптером Mali-G610 MC6.

 

Redmi Note 12T Pro


Redmi Note 12T Pro имеет от 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ. Подключение UFS 3.1 добавляет смартфон скорости. Основная камера 64 МП, f/1.8, 23mm (wide), 1/2", 0.7µm позволяет делать великолепные снимки и записывать видео 4K 30 к/с или 1080p до 240 к/с. Также есть селфи-камера на 16 МП.

 

Redmi Note 12T Pro


Аккумулятор Redmi Note 12T Pro на 5080 мАч заряжается мощностью 67 Вт.﻿ Приобрести смартфон можно по ссылке:

 

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Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 24.11.2023
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Самая большая скидка на Redmi Note 12T Pro – смартфон с Dimensity 8200 Ultra всего за 6 928