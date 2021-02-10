Самая большая скидка на Redmi Note 12T Pro – смартфон с Dimensity 8200 Ultra всего за 6 928
Скидка просто фантастическая
Сезон скидок дает уникальную возможность приобрести смартфоны чуть ли не в два раза дешевле. Мощный Redmi Note 12T Pro сейчас доступен всего за 6 928,72 грн. Он сочетает мощный процессор, потрясающую частоту обновления экрана, быстрый накопитель и быструю зарядку.
Экран Redmi Note 12T Pro имеет диагональ 6,6 дюйма, разрешение 1080 x 2460 и частоту обновления 144 Гц. Он поддерживает HDR10 и Dolby Vision.
Субфлагманский процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra поддерживает высокий уровень производительности в приложениях и играх. Он работает на частоте до 3, 1 ГГц и оснащен графическим адаптером Mali-G610 MC6.
Redmi Note 12T Pro имеет от 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ. Подключение UFS 3.1 добавляет смартфон скорости. Основная камера 64 МП, f/1.8, 23mm (wide), 1/2", 0.7µm позволяет делать великолепные снимки и записывать видео 4K 30 к/с или 1080p до 240 к/с. Также есть селфи-камера на 16 МП.
Аккумулятор Redmi Note 12T Pro на 5080 мАч заряжается мощностью 67 Вт. Приобрести смартфон можно по ссылке:
Redmi Note 12T Pro – 6 928 грн
Получите скидку в день распродажи. Все актуальные предложения и суперскидки можно найти в нашем Telegram:
Промокоды и актуальные предложения огромной распродажи 11.11 на Aliexpress можно найти по ссылке:
Распродажа 11.11 на Алиэкспресс: Лучшие предложения от Andro News
Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке: