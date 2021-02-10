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На технологическом рынке представлено множество наушников. Есть как очень бюджетные, так и дорогие модели с разным форм-фактором и техническими характеристиками. Одни пользователи предпочитают компактные вкладыши или вакуумные наушники, другие – накладные с хорошим шумоподавлением и очень качественным звуком.

В нашей подборке вы найдете три типа наушников: вкладыши, внутриканальные и накладные. Потому каждый сможет подобрать для себя идеальный аудио гаджет. Ценовой сегмент также расширен – от доступных устройств до премиум.

ТОП-10 лучших наушников за 2023 год

Вставные и внутриканальные беспроводные наушники

Huawei FreeBuds 5i

Realme Buds T100

Xiaomi Buds 4

Realme Buds Air 5 Pro

OnePlus Buds Pro 2﻿

Полноразмерные беспроводные наушники

JBL Tune 770NC

QCY H3 ANC

Logitech G Pro X 2 Lightpeed

BASEUS Bowie D05

Sony WH-CH520

Выводы

В рейтинг включены наушники от популярных и надежных производителей. Это Xiaomi, Huawei, Realme, OnePlus, QCY, Logitech, BASEUS, Sony и JBL.

Вставные и внутриканальные беспроводные наушники

Начнём с компактных вставных и внутриканальных TWS-наушников. Их еще называют вкладыши и затычки. Основные преимущества таких моделей – небольшие размеры, удобство использования и доступная цена.

Huawei FreeBuds 5i

Huawei FreeBuds 5i

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Это внутриканальные наушники с шумоподавлением ANC и ENC для микрофона. Есть прозрачный режим, а также заявлена технология Hi-Res Audio Wireless. Стереозвук работает в диапазоне 20 – 40000 Гц, размер динамика – 10 мм. Еще Huawei FreeBuds 5i могут похвастаться игровым режимом. За подключение к смартфону отвечает Bluetooth 5.2.

Вес каждого наушника составляет всего 5 грамм, а небольшая защита от воды обеспечивает стандарт IP54. Поддерживаются кодеки AAC и LDAC. Управление Huawei FreeBuds 5i сенсорное.

Емкость аккумулятора наушников составляет 55 мАч, а кейса – 410 мАч. Присутствует быстрая зарядка, которая обеспечивает еще 4 часа работы Huawei FreeBuds 5i после 15-минутной подпитки. Время стандартной зарядки составляет час. В режиме прослушивания музыки Huawei FreeBuds 5i способны проработать 6 часов, а без шумоподавления – 8 часов.

С АКТИВНЫМ Шумопоглощением Huawei FreeBuds 5i Оценки﻿ Дизайн и материалы: 9/10

Функционал: 10/10

Звук: 9/10

Автономность: 8/10

Подключение: 9/10﻿ Плюсы

+ Шумоподавление ANC

+ Игровой и прозрачный режимы

+ Защита от влаги IP54

+ Стильный дизайн и приятные цвета ﻿+ Быстрая зарядка

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Минусы

- Нет поддержки голосовых помощников

﻿- Поиск наушников только со смартфонов Huawei Від 2 440 грн

Realme Buds T100

Realme Buds T100

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Теперь поговорим о бюджетных внутриканальных наушниках от Realme. Здесь нет полноценного шумоподавления, зато есть игровой режим, а из кодеков поддерживается AAC и SBC. Синхронизация с телефоном производится с помощью Bluetooth 5.3. Радиус действия Realme Buds T100 стандартный – 10 метров. Динамики диаметров 10 мм работают в частотном диапазоне 20 – 20000 Гц.

Звук стерео, качество достаточно хорошее. Вес каждого наушника – 4 грамма, а вес кейса – 34 грамма. Стандарт IPX5 обеспечивает защиту от брызг под любым нажимом. Аккумулятор Realme Buds T100 на 400 мАч. В режиме прослушивания музыки наушники работают около шести часов. Есть и быстрая зарядка – 10 минут подпитки обеспечат еще 2 часа работы.

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ С КЛАССНЫМ ДИЗАЙНОМ Realme Buds T100 Оценки

Дизайн и материалы: 9/10

Функционал: 8/10

Звук: 8/10

Автономность: 8/10

Подключение: 9/10﻿ Плюсы

+ Bluetooth 5.3

+ Игровой режим

+ Быстрая зарядка

+ Влагозащита IPX5

+ Низкая цена

﻿﻿﻿

Минусы

- Нет активного шумоподавления

﻿- Отсутствует прозрачный режим Від 1 021 грн

Xiaomi Buds 4

Xiaomi Buds 4

Наушники-вкладыши от бренда Xiaomi с модулем Bluetooth 5.3. Наушники могут похвастаться стереозвуком с поддержкой стандарта Hi-Res Audio. От внешних раздражителей вас спасет активное шумоподавление ANC, а для микрофона предназначена система шумоподавления ENC.

В Xiaomi Buds 4 заявлен прозрачный режим. Но что еще интереснее – это технология Multipoint, которая обеспечивает одновременное подключение гарнитуры к нескольким устройствам. Поддерживаемые кодеки – это LDAC и LHDC 5.0.

Наушники очень легкие – всего 4 грамма каждый. Вместе с чехлом вес составляет 42 грамма. Стандарт влагозащиты привычный – IP54. Каждый наушник имеет емкость аккумулятора 35 мАч, а емкость батареи кейса – 480 мАч. За 10 минут использования быстрой зарядки можно добиться еще 2.5 часа работы.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ Xiaomi Buds 4 Оценки

Дизайн и материалы: 9/10

Функционал: 9/10

Звук: 8/10

Автономность: 8/10

Подключение: 9/10﻿ Плюсы

+ Bluetooth 5.3

+ Шумоподавление ANC и ENC (для микрофона)

+ Взаимодействие с голосовыми помощниками

+ Защита от влаги IP54 + Прозрачный режим Минусы

- не очень удобная посадка в ушах Від 1 799 грн

Realme Buds Air 5 Pro

Realme Buds Air 5 Pro

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Еще одни внутриканальные беспроводные наушники со средней ценой. Здесь есть шумоподавления ANC, технология Multipoint, прозрачный режим, поддержка кодеков AAC и LDAC и модуль для подключения Bluetooth 5.3.

Стереозвук работает в частотном диапазоне 20 – 20000 Гц, задержка составляет 40 мс. Излучатели гибридные – один динамичный и один планарный. Realme Buds Air 5 Pro защищены от брызг по стандарту IPX5. Автономность отличная: в режиме прослушивания музыки гарнитура может работать 11 часов, а общее время вместе с кейсом составляет 40 часов.

КРУТОЙ ЗВУК Realme Buds Air 5 Pro Оценки

Дизайн и материалы: 9/10

Функционал: 8/10

Звук: 9/10

Автономность: 10/10

Подключение: 9/10﻿

Плюсы

+ Двойные гибридные излучатели

+ Хорошая автономность

+ Шумоподавление ANC

+ Игровой режим + Влагозащита

﻿﻿﻿

Минусы

- Не очень низкая цена

﻿- Нет голосового помощника Від 2 793 грн

OnePlus Buds Pro 2

OnePlus Buds Pro 2

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Это наушники уже более высокого уровня, о чем свидетельствует цена и крутые характеристики. Конструкция OnePlus Buds Pro 2 внутриканальная, в каждом наушнике размещается по 3 микрофона для отличной связи с собеседником. Имеется влагозащита по стандарту IP55.

Гарнитура работает в частотном диапазоне 10-40000 Гц при задержке звука 54 мс. Есть поддержка шумоподавления ANC и ENC, а также игрового режима и технологии Hi-Res Audio. Два динамических излучателя имеют диаметр 11 мм и 6 мм. Из кодеков присутствует AAC, LHDC и LC3.

Очевидное преимущество в том, что OnePlus Buds Pro 2 могут взаимодействовать с голосовыми помощниками Google Assistant или Apple Siri. Управление сенсорное, как и у других моделей.

Каждый наушник имеет емкость 60 мАч, а в кейсе установлен аккумулятор на 520 мАч. В режиме прослушивания музыки OnePlus Buds Pro 2 работают на одном заряде около 6 часов, в режиме разговора – 4 часа с включенным шумоподавлением. Среднее время работы на одном заряде без ANC составляет 9 часов.

ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ OnePlus Buds Pro 2 Оценки

Дизайн и материалы: 10/10

Функционал: 10/10

Звук: 9/10

Автономность: 9/10

Подключение: 9/10﻿ Плюсы

+ Звук Hi-Res Audio

+ Шумоподавление ANC

+ Влагозащита IP55

+ Bluetooth 5.3

﻿﻿﻿

Минусы

- Высокая цена Від 4 609 грн

Полноразмерные беспроводные наушники

Теперь рассмотрим полноразмерные накладные наушники, которые подойдут не только для прослушивания музыки и разговоров, но и для гейминга и работы.

JBL Tune 770NC

JBL Tune 770NC

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Отличные полноразмерные наушники из среднего ценового сегмента, которые могут похвастаться закрытыми чашами с поворотной конструкцией. JBL Tune 770NC можно полностью сложить для экономии места и удобства эксплуатации. Есть два варианта подключения – с помощью Bluetooth 5.3 или по проводу mini-jack. Штекер идет под углом 45°, что является одной из самых удобных конструкций.

Стереозвук JBL Tune 770NC имеет частотный диапазон 20 – 20000 Гц, чувствительность – 100 дБ, импеданс – 32 Ом. В качестве шумоподавления используется адаптивный ANC. Помимо этого, JBL Tune 770NC может похвастаться прозрачным режимом и функцией Multipoint.

Наушники предлагаются в четырех цветах – черный, синий, белый и фиолетовый. Амбушюры выполнены из качественного кожзама, а общий вес составляет 232 грамма.

JBL Tune 770NC получили аккумулятор с большой емкостью 690 мАч. Для полной зарядки требуется 2 часа, но благодаря функции Fast charging подкормка в течение 5 минут обеспечит еще 3 часа работы. В режиме прослушивания музыки гаджет способен проработать 44 часа, а время работы во время разговора составляет 30 часов с активным шумоподавлением и 39 часов без него.

СРЕДНЕОБЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ JBL Tune 770NC Оценки

Дизайн и материалы: 8/10

Функционал: 8/10

Звук: 9/10

Автономность: 10/10

Подключение: 10/10﻿ Плюсы

+ Два типа подключения

+ Адаптивное шумоподавление

+ Прозрачный режим

+ Штекер с углом 45° ﻿+ Отличная автономность

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Минусы

- Не поддерживаются голосовые помощники

﻿- Не заявлено шумоподавления микрофона

﻿﻿﻿- Достаточно большой вес Від 3 351 грн

QCY H3 ANC

QCY H3 ANC

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Бюджетная модель, которая имеет все необходимые функции и характеристики. Конструкция полноразмерная, с возможностью складывания. Подключение возможно по мини джеку или Bluetooth 5.3. Штекер прямой, кабель односторонний . Радиус действия QCY H3 ANC при беспроводном подключении стандартный – 10 метров. Кабель съемный, поэтому, если вы подключились через Bluetooth, его можно просто отключить.

Шумоподавление ANC на месте, как и шумоподавление микрофона ENC. Имеется опция Bass Boost, способная усиливать низкие частоты. Есть и режим Multipoint. QCY H3 ANC оснащены качественным стереозвуком с поддержкой режима Hi-Res Audio, частотный диапазон в пределах 20 – 20000 Гц.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч способен обеспечить 35 часов в режиме прослушивания музыки и 70 часов работы при смешанных сценариях с отключенным шумоподавлением. На полную зарядку уйдет около 1.5 часов.

БЮДЖЕТНОСТЬ И ХОРОШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ QCY H3 ANC Оценки

Дизайн и материалы: 8/10

Функционал: 9/10

Звук: 8/10

Автономность: 10/10

Подключение: 10/10﻿ Плюсы

+ Низкая цена

+ Два вида подключения

+ Складная конструкция

+ Шумоподавление ANC и ENC

﻿﻿﻿

Минусы

- Простой дизайн

﻿- Нет прозрачного режима

﻿﻿﻿- Среднее качество звука по сравнению с более дорогими моделями Від 963 грн

Logitech G Pro X 2 Lightpeed

Logitech G Pro X 2 Lightpeed

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Обсудим крутые игровые наушники от популярной компании Logitech. Это также накладная и полноразмерная модель с тремя видами подключения: через мини-джек, Bluetooth или радиоканал. Заявленный радиус действия – около 30 метров.

Logitech G Pro X 2 Lightpeed могут похвастаться виртуальным звуком 7.1 с поддержкой формата DTS:X Headphone 2.0. В наушниках представлены два типа излучателей – динамические и графеновые диаметров 50 мм. Частотный диапазон – 20 – 20000 Гц, чувствительность – 87.8 дБ, импеданс – 38 Ом.

Микрофон Logitech G Pro X 2 Lightpeed съемный на дужке с гибкой конструкцией, что делает его очень удобным. Частотный диапазон микрофона в пределах 100 – 10000 Гц. Данные параметры особенно важны для геймеров и людей, использующих наушники для работы.

Logitech G Pro X 2 Lightpeed можно приобрести в двух цветах – белом и черном. Сам корпус металлический, а амбушюры выполнены из специальной пены с эффектом памяти. Вес устройства составляет 345 г, что достаточно много.

Благодаря отличной автономности Logitech G Pro X 2 Lightpeed могут работать 50 часов в режиме прослушивания музыки. Это отличный показатель.

ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ Logitech G Pro X 2 Lightpeed Оценки

Дизайн и материалы: 10/10

Функционал: 9/10

Звук: 10/10

Автономность: 10/10

Подключение: 10/10﻿ Плюсы

+ Совместимы с игровыми консолями

+ Три типа подключения

+ Виртуальный звук 7.1

+ Металлический корпус

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Минусы

- Высокая цена

﻿- Большой вес

﻿﻿﻿- Нет активного шумоподавления Від 8 999 грн

BASEUS Bowie D05

BASEUS Bowie D05

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В отличие от предыдущей модели, BASEUS Bowie D05 очень бюджетные и идеально подойдут для умеренного повседневного использования. Наушники отличаются приятным дизайном, который подчеркивается элегантными расцветками – черной, белой, серой и бежевой. Модель полноразмерная и накладная, чаши поворотные, микрофон встроен в корпус.

Для синхронизации можно использовать беспроводной стандарт Bluetooth 5.3 или подключиться с помощью кабеля USB C – mini-Jack. Излучатели динамичные, диаметр динамика составляет 40 мм. Заявлен игровой режим и шумоподавления микрофона ENC.

Амбушюры BASEUS Bowie D05 сделаны из искусственной кожи и пены с эффектом памяти. Автономность отличная: аккумулятор емкостью 600 мАч выдает до 70 часов работы во время прослушивания музыки. На зарядку уйдет около 2 часов.

СТИЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ BASEUS Bowie D05 Оценки

Дизайн и материалы: 9/10

Функционал: 9/10

Звук: 9/10

Автономность: 10/10

Подключение: 10/10﻿ Плюсы

+ Стильный дизайн

+ Проводное и беспроводное подключение

+ Игровой режим

+ Шумопоглощение микрофона + Отличная автономность

﻿﻿﻿

Минусы

- Нет активного шумоподавления Від 1 149 грн

Sony WH-CH520

Sony WH-CH520

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Также хорошая недорогая модель закрытого типа с поворотными чашами и беспроводным подключением через Bluetooth 5.2. Звук стерео, диаметр динамиков составляет 30 мм, частотный диапазон в пределах 20 – 20000 Гц.

Из кодеков поддерживаются AAC и SBC. Можно также взаимодействовать с голосовыми помощниками Google Assistant или Apple Siri в зависимости от вашей операционной системы. Микрофон встроен в корпус и имеет шумоподавление ENC.

Предлагается четыре цвета Sony WH-CH520 – синий, белый, черный и бежевый. Вес наушников небольшой – всего 147 граммов. При прослушивании музыки одного заряда может хватить примерно на 50 часов, а при разговоре – на 40 часов.

Для полной зарядки требуется 3 часа – достаточно продолжительный срок. Но картину чуть-чуть украшает быстрая зарядка: всего 3 минуты подпитки, и Sony WH-CH520 способны проработать еще полтора часа.

НЕДОРОГА МОДЕЛЬ ОТ ИЗВЕСТНОГО БРЕНДА Sony WH-CH520 Оценки

Дизайн и материалы: 9/10

Функционал: 8/10

Звук: 8/10

Автономность: 8/10

Подключение: 8/10﻿ Плюсы

+ Шумопоглощение микрофона

+ Небольшой вес

+ Поддержка голосовых помощников

﻿﻿﻿

Минусы

- Отсутствует активное шумоподавление

﻿- Нет проводного подключения Від 1 659 грн

Выводы

Мы рассмотрели рейтинг лучших наушников, а теперь самое время подводить итоги:

Лучшие бюджетные внутриканальные наушники в 2023 году – Realme Buds T100 ;

Лучшие дорогие внутрикональные наушники в 2023 году – OnePlus Buds Pro 2 ;

Внутрикональные наушники с лучшей автономностью в 2023 году – Realme Buds Air 5 Pro ;

Лучшие недорогие наушники-вкладыши в 2023 году – Xiaomi Buds 4 ;

Лучшие внутрикональные наушники с активным шумоподавлением в 2023 году – Huawei FreeBuds 5i ;

Лучшие бюджетные полноразмерные наушники в 2023 году – BASEUS Bowie D05 ;

Лучшие игровые полноразмерные наушники в 2023 году – Logitech G Pro X 2 Lightpeed ;

Лучшие среднеуровневые полноразмерные наушники в 2023 году – JBL Tune 770NC ;

Лучшие полноразмерные наушники с небольшой ценой и хорошими характеристиками в 2023 году – QCY H3 ANC ;

Лучшие полноразмерные наушники с маленьким весом в 2023 году – Sony WH-CH520 .

Напишите в комментариях, какие беспроводные наушники понравились вам.