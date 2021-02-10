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Фитнес-браслеты стали неотъемлемым обычным устройством для многих пользователей. В отличие от смарт-часов, фитнес-трекеры стоят гораздо дешевле, поэтому приобрести их может любой без угрозы для своего бюджета. Конечно, и функционал спортивных браслетов достаточно ограничен по сравнению с «умными» часами, но их главная задача – отслеживать физические показатели пользователя и помогать с тренировками.

Мы подготовили подборку, состоящую из 7 лучших фитнес-трекеров, которые можно приобрести в 2023 году. В рейтинг включены модели от популярных производителей, таких как Xiaomi, Huawei и Amazfit.

ТОП-7 лучших фитнес-трекеров в 2023 году

Xiaomi Mi Band 8

Huawei Band 8

Amazfit Bip 5

Xiaomi Mi Band 8 Pro

Amazfit Pop 3S

Huawei Watch Fit Special Edition

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Выводы

Несмотря на то, что некоторые модели из подборки называют слово «watch», нужно понимать, что это все равно бюджетные фитнес-браслеты, а не полноценные смарт-часы.

Имейте в виду, что недорогие спортивные трекеры не имеют полноценной операционной системы и лишены собственного внутреннего накопителя. Однако они могут похвастаться большим количеством функций по измерению показателей здоровья.

Xiaomi Mi Band 8

Xiaomi Mi Band 8

Это новая модель со всеми любимыми линейками Mi Band от Xiaomi. Здесь предлагается 1.62-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц, разрешением 490x192 пикселей и яркостью 600 нит.

Сам корпус Xiaomi Mi Band 8 выполнен из металла, а ремешок сделан из гипоаллергенного силикона. Форма дисплея извлечена, благодаря чему гаджет кажется компактным. Габариты небольшие – 48 x 22,5 x 10,99 мм при весе 27 г с учетом ремешка. Влагозащита по стандарту WR 50М позволяет не снимать браслет во время мытья рук или похода в душ.

Xiaomi Mi Band 8 имеет 150 спортивных режимов. С помощью браслета можно измерять уровень кислорода в крови и ЧСС, мониторить качество и продолжительность сна, узнавать свой уровень стресса, пользоваться женским календарем, а также следить за количеством пройденных шагов, сожженных калорий и временем активности.

Аккумулятор Xiaomi Mi Band 8 может похвастаться емкостью 190 мАч. Производитель заявляет, что время автономной работы будет составлять до 16 дней, что является очень хорошим показателем.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ИЗ ЛЮБИМОЙ ЛИНЕЙКИ Xiaomi Mi Band 8





Оценки

Материалы корпуса: 10/10

Функционал: 8/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Спортивные режимы: 10/10﻿

Плюсы

+ 150 режимов тренировки

+ Металлический корпус

+ Яркость экрана 600 нит и частота обновления 60 Гц

+ Отличная автономность

﻿﻿﻿

Минусы

- Отсутствует динамик и микрофон

﻿- Нет встроенного GPS Від 1 299 грн

Huawei Band 8

Huawei Band 8

Отличный фитнес-браслет от Huawei с квадратным 1.47-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 369 x 194 пикселей, плотность пикселей – 284 ppi. Корпус браслета, к сожалению, выполнен из пластика. Ремешок можно выбрать из резины, силикона или ткани. Размеры Huawei Band 8 без ремешка составляют 43,45 x 24,54 x 8,99 мм с весом 14 грамм.

К смартфону Huawei Band 8 подключается благодаря Bluetooth 5.0. Синхронизация позволяет узнать о новых сообщениях и вызовах на телефон прямо с экрана трекера.

Конечно, большое внимание уделяется отслеживанию физических данных. Можно измерять частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, отслеживать стресс, вести календарь менструаций, получать развернутые данные о своей активности. Есть 100 спортивных режимов и режим плавания, предназначенный для водных тренировок.

Батарея Huawei Band 8 имеет емкость 180 мАч и способна обеспечить до 9 дней работы при стандартном использовании. Показатель неплохой, но не самый лучший на фоне конкурентов.

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ Huawei Band 8 Оценки

Материалы корпуса: 8/10

Функционал: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Спортивные режимы: 9/10﻿

Плюсы

+ AMOLED-экран

+ 100 режимов тренировки

+ Полная зарядка за 45 минут

﻿﻿﻿

Минусы

- Нет динамика и микрофона

﻿- Пластиковый корпус

﻿﻿﻿- Нет GPS-модуля Від 1 691 грн

Amazfit Bip 5

Amazfit Bip 5

Этот фитнес-трекер стал обладателем 1.91-дюймового TFT-экрана с разрешением 380×320 пикселей и плотностью пикселей 260 ppi. Дисплей устройства квадратный, что приближает его к настоящим смарт-часам. В материалах корпуса используется пластик, а степень заявленной влагозащиты – IP68. Ремешки можно выбрать из силикона или резины.

Теперь о габаритах: Amazfit Bip 5 имеет размеры 45,94 x 38,09 x 11,2 мм с весом 26 граммов без ремешка. Фитнес-браслет может похвастаться поддержкой встроенных навигационных служб GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Они пригодятся для точного отслеживания вашего расположения и пройденного расстояния.

Из измерительных сенсоров Amazfit Bip 5 имеются пульсометр, пульсоксиметр, счетчик шагов и сожженных калорий, а также датчик для мониторинга сна и уровня стресса. Дамы могут использовать особый календарь для отслеживания менструального цикла.

Amazfit Bip 5 может похвастаться встроенным динамиком и микрофоном. Благодаря этому у вас есть возможность совершать звонки, но только с использованием телефона. Выходит просто громкая связь через фитнес-браслет.

Для синхронизации со смартфоном используется Bluetooth 5.2. Благодаря аккумулятору емкостью 300 мАч Amazfit Bip 5 может работать на одном заряде 10 дней, при умеренном использовании.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗГОВОРОВ Amazfit Bip 5



Оценки

Материалы корпуса: 8/10

Функционал: 10/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Спортивные режимы: 10/10﻿

Плюсы

+ Большой экран

+ Есть навигационные службы

+ 124 режима тренировки

+ Встроенный микрофон и динамик

﻿﻿﻿

Минусы

- Корпус из пластика

﻿- TFT-экран Від 2 538 грн

Xiaomi Mi Band 8 Pro

Xiaomi Mi Band 8 Pro

Это улучшенная версия стандартного фитнес-браслета от Xiaomi. Mi Band 8 Pro позиционируется как бизнес-устройство из-за стильного дизайна и дорогих материалов корпуса, но по функционалу – это обычный спортивный трекер, хоть и с улучшенным функционалом.

Xiaomi Mi Band 8 Pro получил 1.74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480x336 пикселей, пиковой яркостью 600 нит и плотностью точек 337 ppi. Экран часов защищен закаленным стеклом Gorilla Glass, а корпус выполнен из металла. На выбор предлагаются силиконовые, резиновые или кожаные ремешки.

Есть влагозащита WR 50. Размеры Xiaomi Mi Band 8 Pro без ремешка – 46 x 33,35 x 9,99 мм при весе 23 грамма. Для навигации браслет имеет GPS-модуль + поддерживающий спутниковые системы ГЛОНАСС и Галилео. Также с экрана часов можно сразу получить доступ к картам или компасу.

Все остальные функции в Xiaomi Mi Band 8 Pro стандартны: измерение пульса и сатурации крови, данные о физической активности, женский календарь, мониторинг уровня стресса и качества сна, сообщения о входящих вызовах и сообщениях, поддержка 150 спортивных режимов. Bluetooth 5.3t отвечает за подключение к телефону.

Батарея у Xiaomi Mi Band 8 Pro на 289 мАч, а обещанный производителем срок автономной работы на одном заряде – до 14 дней.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Xiaomi Mi Band 8 Pro



Оценки

Материалы корпуса: 10/10

Функционал: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Спортивные режимы: 10/10﻿

Плюсы

+ Стильный дизайн

+ Металлический корпус

+ Есть навигационные службы + карты и компас

+ Хорошая автономность Минусы

- Нельзя использовать для звонков Від 2 858 грн

Amazfit Pop 3S

Amazfit Pop 3S

Очередной крутой фитнес-браслет от бренда Amazfit оснащен 1.96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 502x410 пикселей. Корпус металлический, а ремешки предлагаются из резины, силикона или металла.

Amazfit Pop 3S получил встроенный микрофон и динамик, поэтому вы сможете общаться по браслету, переадресуя звук из телефона. Конечно, есть и функция оповещений о входящих уведомлениях и звонках.

Функции для отслеживания физических параметров такие же, как и у всех других фитнес-браслетов, поэтому не будем повторяться. Батарея емкостью 300 мАч обеспечит до 12 дней работы при умеренном использовании.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС И БОЛЬШОЙ ЭКРАН Amazfit Pop 3S Оценки

Материалы корпуса: 10/10

Функционал: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Спортивные режимы: 9/10﻿

Плюсы

+ Большой AMOLED-экран

+ Металлический корпус

+ Есть микрофон и динамик

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Минусы

- Нет GPS Від 2 049 грн

Huawei Watch Fit Special Edition

Huawei Watch Fit Special Edition

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Доступен фитнес-браслет с большим 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 456x280 пикселей и плотностью 326 ppi. Корпус изготовлен из пластика, а ремешки могут быть из резины или силикона. Габариты стандартны для такого устройства – 46 x 30 x 10,7 мм весом 21 грамм. Часы могут похвастаться встроенным GPS-навигатором. Подключается к телефону через Bluetooth 5.2.

На экране Huawei Watch Fit Special Edition можно получать уведомления о вызовах и сообщениях с телефона. Есть все стандартные функции для измерения показателей здоровья: пульсометр, пульсоксиметр, мониторинг сна и стресса. Данные технологии называются TruSleep 3.0, TruSeen 5.0 и TruRelax.

Huawei Watch Fit Special Edition поддерживает 100 спортивных режимов. Вы также будете получать всю соответствующую информацию о физических показателях – количество пройденных шагов, расстояние, сожженные калории. Фитнес-браслет оснащен модулем NFC, но в технических характеристиках примечание, что он работает не во всех регионах.

На одном заряде браслет Huawei Watch Fit Special Edition способен проработать около 6 дней. Показатель не самый лучший, но немного радует быстрая зарядка, которая полностью накормит аккумулятор за 45 минут.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА И GPS Huawei Watch Fit Special Edition Оценки

Материалы корпуса: 8/10

Функционал: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Спортивные режимы: 9/10﻿

Плюсы

+ Экран AMOLED

+ Есть GPS-модуль

+ Модуль NFC (в зависимости от региона)

+ Быстрая зарядка

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Минусы

- Корпус из пластика

﻿- Средняя автономность

﻿﻿﻿- Нет микрофона и динамика Від 2 699 грн

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

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Еще один бюджетный фитнес-браслет с огромным 1.83-дюймовым IPS-экраном разрешением 280x240 пикселей и яркостью 450 нит. Корпус металлический выгодно выделяет Xiaomi Redmi Watch 3 Active на фоне конкурентов. Ремешок может быть из силикона или резины. Размеры без ремешка таковы – 46,94 x 38,88 x 10,94 мм. А вместе с браслетом вес составляет 42 грамма.

Заявлена стандартная влагозащита WR 50, позволяющая мыть руки, принимать душ и даже плавать в бассейне с часами. Есть набор необходимых навигационных служб – GPS, ГЛОНАСС, Галилео и компас. Браслет умеет измерять частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом.

Благодаря встроенному микрофону и динамику можно говорить по браслету, но только через смартфон. За соединение отвечает Bluetooth 5.3. Любителей заниматься спортом порадует около 100 режимов тренировки.

С автономностью у Xiaomi Redmi Watch 3 Active все отлично. Благодаря аккумулятору емкостью 289 мАч часы способны проработать от 12 до 14 дней в режиме умеренного использования.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАВИГАЦИЯ Xiaomi Redmi Watch 3 Active



Оценки

Материалы корпуса: 10/10

Функционал: 10/10

Экран: 8/10

Автономность: 9/10

Спортивные режимы: 9/10﻿

Плюсы

+ Металлический корпус

+ Встроенный динамик и микрофон

+ Навигационные службы

+ Отличная автономность

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Минусы

- Низкое разрешение дисплея Від 1 285 грн

Выводы

Мы обсудили 7 лучших фитнес-браслетов в 2023 году, и теперь осталось лишь подвести краткие итоги:

Лучший фитнес-браслет с самым ярким экраном в 2023 году – Xiaomi Mi Band 8 ;

Лучший фитнес-браслет с микрофоном и динамиком в 2023 году – Amazfit Pop 3S ;

Лучший фитнес-браслет с Bluetooth 5.3 в 2023 году – Xiaomi Redmi Watch 3 Active ;

Лучший фитнес-браслет с металлическим корпусом в 2023 году – Xiaomi Mi Band 8 Pro ;

Лучший фитнес-браслет с хорошей автономностью в 2023 году – Huawei Band 8 ;

Лучший фитнес-браслет с большим дисплеем в 2023 году – Amazfit Bip 5;

Лучший фитнес-браслет с быстрой зарядкой в 2023 году – Huawei Watch Fit Special Edition .

Напишите в комментариях, какие фитнес-браслеты больше всего вам понравились.