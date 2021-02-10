ТОП-5 лучших смартфонов до 10 000 грн на начало 2024 года - подборка

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В бюджетном сегменте можно обнаружить множество достойных смартфонов с хорошими характеристиками. Иногда такие аппараты даже не уступают среднебюджетникам, а стоят гораздо дешевле. Практически каждый крупный производитель имеет в своем ассортименте недорогие телефоны стоимостью примерно 8000 – 10000 грн. Такая покупка не нанесет ущерба вашему бюджету.

Мы составили подборку из 5 лучших смартфонов до 10 000 грн. на начало 2024 года. У подобранных нами моделей качественные экраны, хорошие процессоры для повседневного использования, камеры с приятными параметрами и отличная автономность. Если не знаете какой доступный смартфон купить, вам поможет наш материал.

ТОП-5 лучших телефонов до 10 000 грн

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Realme 11 5G

Samsung Galaxy A24

Poco X5 Pro

Motorola Moto G54

Итоги

В статье вы найдете мобильные устройства только от известных и надежных брендов. Это Xiaomi, Samsung, Realme и Motorola. В качестве девайсов от этих компаний не приходится сомневаться.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

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Подборку открывает смартфон от Xiaomi под названием Redmi Note 12 Pro 5G. Он был представлен в конце 2022 года, но все еще остается актуальным и официально продается в Украине. Этот телефон получил 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и стандартной яркостью 900 нит. Поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10+, встречающиеся далеко не в каждом бюджетном аппарате.

По размерам Redmi Note 12 Pro 5G практически не отличается от других современных устройств: габариты составляют 163 х 76 х 8 мм с весом 187 граммов. Есть стандарт IP53, который защитит смартфон от пыли и влаги.

Задняя крышка девайса стеклянная, но пластиковый каркас. На передней панели есть защитное стекло Gorilla Glass 5. Redmi Note 12 Pro 5G предлагается в цветах Sky Blue, Midnight Black, Polar White и Stardust Purple.

Теперь о железе: в телефоне установлен хороший среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 1080, выполненный по 6-нанометрам. Конечно, для мощных игр это не вариант, но вряд ли кто-нибудь будет рассматривать смартфон стоимостью 10 000 грн как геймерский. При повседневном использовании аппарат работает очень хорошо. Картину дополняет несколько модификаций памяти: 6/128, 8/128 и 12/256 ГБ.

Главный модуль Redmi Note 12 Pro 5G с разрешением 50 Мп называется Sony IMX766. Он поддерживает оптическую стабилизацию и выдает нормальные фото, особенно при дневном освещении. Ультраширик на 8 Мп можно охарактеризовать просто как хороший. Запись видео доступна в 4K@30fps.

С автономностью у Редми Ноут 12 Про никаких проблем. Аккумулятор емкостью 5000 мАч спокойно обеспечит полтора дня работы на одном заряде. А оперативно подкормить батарею позволит 67-ваттная зарядка.

Realme 11 5G

Realme 11 5G

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Следующий представитель у нас от Realme. Это модель 2023 года, которая предлагает вполне хорошие характеристики. IPS-экран диагональю 6.72 дюйма имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей, частоту обновления 120 Гц и яркость до 680 нит. Спинка сделана из пластика, при этом грани алюминиевые.

Realme 11 5G по габаритам достаточно большой и не очень легкий: 165.7 x 76 x 8.1 мм при весе 190 граммов. Модель можно найти в двух цветах – Midnight Black и Sunrise Gold. В золотистом цвете аксессуар смотрится довольно эффектно. Радует наличие microSDXC и аудиоджека.

Из коробки Реалми 11 5G работает на Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0. За производительность ответственен 6-нанометровый Mediatek Dimensity 6100+ с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Этого будет достаточно для комфортного выполнения повседневных задач. Постоянный накопитель UFS 2.2 предлагается на 128 или 256 ГБ.

Камеры нельзя отнести к сильным сторонам Realme 11 5G, поскольку главный модуль на 108 Мп без оптической стабилизации, а ультраширика вообще нет. В качестве второго сенсора используется бесполезный макро на 2 Мп.

Но не стоит слишком расстраиваться, поскольку основной сенсор фотографирует неплохо для своего ценового сегмента. Эффекта «вау» нет, но при достаточном освещении можно добиться приемлемых снимков. Запись видео доступна только в 1080p@30fps.

Емкость аккумулятора Realme 11 5G составляет 5000 мАч, мощность зарядки 67 Вт. Здесь все отлично.

СО СТИЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ Realme 11 5G Оценки Камеры: 7/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + 8 ГБ ОЗУ + Алюминиевый каркас корпуса + Неплохая производительность + Поддерживается microSD и аудиоджек Минусы: - основная камера без OIS - Нет ультраширика - Пластиковая задняя крышка 8/128 - від 9 299 грн 8/256 - від 8 399 грн

Samsung Galaxy A24 4G

Samsung Galaxy A24

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Далее поговорим о смартфоне Samsung Galaxy A24 4 G с 6.5-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Разрешение экрана составляет 1080 x 2340 пикселей. Корпус смартфона полностью выполнен из пластика.

Габариты Samsung Galaxy A24 4G следующие: 162.1 x 77.6 x 8.3 мм с весом 195 г. Можно установить карту памяти microSDXC, а также воспользоваться аудиоджеком. С завода Samsung Галакси А24 поставляется с Android 13, но уже доступно обновление до Android 14 с One UI 6.

Смартфон работает на основе процессора Mediatek Helio G99. Это известный процессор начального уровня, хорошо подходящий для повседневного использования. Базовая модификация всего на 4/128 ГБ, но есть варианты на 6/128 и 8/128 ГБ.

Камеры Samsung Galaxy A24 4G неплохие: главный 50-мегапиксельный модуль с OIS и 5-мегапиксельный ультраширокий. К основному сенсору претензий нет, а вот сверхширокоугольный объектив могли бы сделать с большим разрешением. Записывать видео тоже можно только в 1080p@30fps. 13-мегапиксельная фронталка делает просто нормальные селфи.

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A24 4G на 5000 мАч, что является отличным показателем. Но мощность зарядки слишком мала – всего 25 Вт.

ОБНОВИТСЯ ДО ANDROID 14 С ONE UI 6 Samsung Galaxy A24 4G Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Super AMOLED экран с пиковой яркостью 1000 нит + ОбновлениЕ до Android 14 + Основная камера с OIS + Хорошая автономность + Аудиоджек и microSDXC Минусы: - устаревший каплевидный вырез - Мало ОЗУ в базовой версии - Маленькая мощность зарядки 4/124 - від 7 827 грн 6/128 - від 7 490 грн 8/128 - від 8 934 грн

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro

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Из ассортимента суббренда Poco рекомендуем присмотреться к прошлогоднему Poco X5 Pro, который может похвастаться отличными характеристиками. Начнем с экрана: смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 нит и поддержкой Dolby Vision с HDR10+.

К преимуществам Poco X5 Pro сразу отнесем влагозащиту IP53, к недостаткам – полностью пластиковый корпус. Размеры составляют 162.9х76х7.9 мм при весе 181 грамм. Найти телефон можно в цветах Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow. Есть аудиоджек, а вот карта памяти не поддерживается. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

Из коробки Поко Х5О работает еще на Android 12, но вы сможете установить обновление до Android 13 с прошивкой MIUI 14 for Poco. Также уже появилась возможность поставить на Poco X5 Pro Android 14 с HyperOS (MIUI 15).

Хорошую производительность обеспечивает Qualcomm Snapdragon 778G 5G. В AnTuTu аппарат набирает около 530 000 баллов, что является хорошим показателем для бюджетных смартфонов. Смартфон предлагается в модификациях 6/128 и 8/256 ГБ.

Основной модуль камеры с разрешением 108 Мп без оптической стабилизации. Фотографирует неплохо, но звезд с неба не хватает. То же самое можно сказать о 8-мегапиксельном ультраширике. Зато есть запись видео в 4K@30fps – большая редкость для бюджетников.

Фронтальная камера на 16 Мп в стиле смартфонов Poco: не хватает детализации и лицо кажется плоским, но это не критично. Однако видеоролики на фронталку можно записывать в 1080p@/60fps.

Аккумулятор имеет стандартную емкость на 5000 мАч. Проводная зарядка мощностью 67 Вт полностью заряжает батарею примерно за 45 минут. В качестве приятного бонуса выступает 5-ваттная реверсивная зарядка.

ЛУЧШИЙ НЕДОРОГИЙ POCO Poco X5 Pro Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Прекрасный AMOLED экран + Влагозащита IP53 + Хороший процессор Snapdragon 778G 5G + Запись видео в 4K@30fps Минусы: - пластиковый корпус -﻿Основной сенсор камеры без OIS 6/128 - від 9 125 грн 8/256 - від 11 035 грн

Motorola Moto G54 Power

Motorola Moto G54

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И последний смартфон в нашем рейтинге (но не последний по качеству и параметрам) – это Moto G54 Power. У него установлен 6.5-дюймовый IPS-экран разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. По размерам Moto G54 не назовешь компактным: 161.6 x 73.8 x 8.9 мм с весом 192 грамма. И спинка, и грани корпуса сделаны из пластика.

Из дополнительных интерфейсов следует отметить microSDXC и аудиоджеки. Аппарат предлагается в цветах Midnight Blue, Pearl Blue, Mint Green. В качестве процессора используется Mediatek Dimensity 7020 – достойный чип начально-среднего уровня. Варианты памяти отличные: на 8/128 и 12/256 ГБ. С коробки Мото работает под управлением Android 13.

С камерами у Moto G54 Power тоже все хорошо: основной модуль на 50 Мп с OIS и ультраширик на 8 Мп с автофокусировкой. Фотографирует телефон правда отлично и даже лучше некоторых своих конкурентов. А вот запись видео доступна только в 1080p@30fps на основную, что на фронтальную камеру.

Автономность – одно из самых главных преимуществ Moto G54 Power, и это легко понять по названию. Батарея емкостью 6000 мАч обеспечит два дня работы. Мощность зарядки всего 33 Вт, но, удивительно, смартфон заряжается довольно быстро – до 50% за 33 минуты.

КРУТАЯ АВТОНОМНОСТЬ Motorola Moto G54 Power Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿﻿ Плюсы: + Частота обновления экрана 120 Гц + 8/12 ГБ ОЗУ + Можно установить microSDXC + есть аудиоджек + Аккумулятор на 6000 мАч + Ультраширик с AF Минусы: - пластиковый корпус - Запись видео в 1080p@30fps 8/256 - від 9 371 грн 12/256 - від 7 500 грн

Итоги

Мы рассказали о ТОП-5 лучших смартфонов до 10 000 грн, а теперь пора подводить итоги:

Телефон с лучшим экраном до 10 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ;

Телефон с лучшим процессором до 10 000 грн на начало 2024 года – Poco X 5 Pro ;

Телефон с лучшей автономностью до 10 000 грн на начало 2024 года – Motorola Moto G 54 Power ;

Лучший смартфон с поддержкой карты памяти и аудиоджеком до 10 000 грн на начало 2024 года – Realme 11 5G ;

Лучший телефон с обновлением в Android 14 до 10 000 грн на начало 2024 года – Samsung A24 4G.

Поделитесь в комментариях, какая модель вам понравилась больше всего.