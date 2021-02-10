ТОП-5 лучших смартфонов до 10 000 грн на начало 2024 года - подборка

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Лучшие смартфоны до 10 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi, Samsung, Motorola, Realme

31.01.2024 231 0

В бюджетном сегменте можно обнаружить множество достойных смартфонов с хорошими характеристиками. Иногда такие аппараты даже не уступают среднебюджетникам, а стоят гораздо дешевле. Практически каждый крупный производитель имеет в своем ассортименте недорогие телефоны стоимостью примерно 8000 – 10000 грн. Такая покупка не нанесет ущерба вашему бюджету.

 

Мы составили подборку из 5 лучших смартфонов до 10 000 грн. на начало 2024 года. У подобранных нами моделей качественные экраны, хорошие процессоры для повседневного использования, камеры с приятными параметрами и отличная автономность. Если не знаете какой доступный смартфон купить, вам поможет наш материал.

 

ТОП-5 лучших телефонов до 10 000 грн

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Realme 11 5G

Samsung Galaxy A24

Poco X5 Pro

Motorola Moto G54

Итоги

 

В статье вы найдете мобильные устройства только от известных и надежных брендов. Это Xiaomi, Samsung, Realme и Motorola. В качестве девайсов от этих компаний не приходится сомневаться.

 

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G﻿﻿

 

Подборку открывает смартфон от Xiaomi под названием Redmi Note 12 Pro 5G. Он был представлен в конце 2022 года, но все еще остается актуальным и официально продается в Украине. Этот телефон получил 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и стандартной яркостью 900 нит. Поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10+, встречающиеся далеко не в каждом бюджетном аппарате.

 

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

 

По размерам Redmi Note 12 Pro 5G практически не отличается от других современных устройств: габариты составляют 163 х 76 х 8 мм с весом 187 граммов. Есть стандарт IP53, который защитит смартфон от пыли и влаги.

 

Задняя крышка девайса стеклянная, но пластиковый каркас. На передней панели есть защитное стекло Gorilla Glass 5. Redmi Note 12 Pro 5G предлагается в цветах Sky Blue, Midnight Black, Polar White и Stardust Purple.

 

Теперь о железе: в телефоне установлен хороший среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 1080, выполненный по 6-нанометрам. Конечно, для мощных игр это не вариант, но вряд ли кто-нибудь будет рассматривать смартфон стоимостью 10 000 грн как геймерский. При повседневном использовании аппарат работает очень хорошо. Картину дополняет несколько модификаций памяти: 6/128, 8/128 и 12/256 ГБ.

 

Главный модуль Redmi Note 12 Pro 5G с разрешением 50 Мп называется Sony IMX766. Он поддерживает оптическую стабилизацию и выдает нормальные фото, особенно при дневном освещении. Ультраширик на 8 Мп можно охарактеризовать просто как хороший. Запись видео доступна в 4K@30fps.

 

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G характеристики

 

С автономностью у Редми Ноут 12 Про никаких проблем. Аккумулятор емкостью 5000 мАч спокойно обеспечит полтора дня работы на одном заряде. А оперативно подкормить батарею позволит 67-ваттная зарядка.

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНИК XIAOMI
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ Качественный AMOLED-экран

+ Хорошая основная камера

+ Влагозащита IP53

+ Стеклянная задняя крышка

Минусы:

- пластиковый каркас корпуса

- не поддерживается microSD

6/128 - від 8 948 грн 8/128 - від 7 930 грн 8/256 - від 10 968 грн
﻿

 

Realme 11 5G

Realme 11 5G﻿﻿

 

Следующий представитель у нас от Realme. Это модель 2023 года, которая предлагает вполне хорошие характеристики. IPS-экран диагональю 6.72 дюйма имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей, частоту обновления 120 Гц и яркость до 680 нит. Спинка сделана из пластика, при этом грани алюминиевые.

 

Realme 11 5G

 

Realme 11 5G по габаритам достаточно большой и не очень легкий: 165.7 x 76 x 8.1 мм при весе 190 граммов. Модель можно найти в двух цветах – Midnight Black и Sunrise Gold. В золотистом цвете аксессуар смотрится довольно эффектно. Радует наличие microSDXC и аудиоджека.

 

Из коробки Реалми 11 5G работает на Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI 4.0. За производительность ответственен 6-нанометровый Mediatek Dimensity 6100+ с графическим ускорителем Mali-G57 MC2 и 8 ГБ оперативной памяти. Этого будет достаточно для комфортного выполнения повседневных задач. Постоянный накопитель UFS 2.2 предлагается на 128 или 256 ГБ.

 

Камеры нельзя отнести к сильным сторонам Realme 11 5G, поскольку главный модуль на 108 Мп без оптической стабилизации, а ультраширика вообще нет. В качестве второго сенсора используется бесполезный макро на 2 Мп.

 

Realme 11 5G характеристики

 

Но не стоит слишком расстраиваться, поскольку основной сенсор фотографирует неплохо для своего ценового сегмента. Эффекта «вау» нет, но при достаточном освещении можно добиться приемлемых снимков. Запись видео доступна только в 1080p@30fps.

 

Емкость аккумулятора Realme 11 5G составляет 5000 мАч, мощность зарядки 67 Вт. Здесь все отлично.

 

СО СТИЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
Realme 11 5G
Realme 11 5G

Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ 8 ГБ ОЗУ

+ Алюминиевый каркас корпуса

+ Неплохая производительность

+ Поддерживается microSD и аудиоджек

Минусы:

- основная камера без OIS

- Нет ультраширика

- Пластиковая задняя крышка

8/128 - від 9 299 грн 8/256 - від 8 399 грн
﻿

 

Samsung Galaxy A24 4G

Samsung Galaxy A24﻿﻿

 

Далее поговорим о смартфоне Samsung Galaxy A24 4 G с 6.5-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Разрешение экрана составляет 1080 x 2340 пикселей. Корпус смартфона полностью выполнен из пластика.

 

Samsung Galaxy A24 4G

 

Габариты Samsung Galaxy A24 4G следующие: 162.1 x 77.6 x 8.3 мм с весом 195 г. Можно установить карту памяти microSDXC, а также воспользоваться аудиоджеком. С завода Samsung Галакси А24 поставляется с Android 13, но уже доступно обновление до Android 14 с One UI 6.

 

Смартфон работает на основе процессора Mediatek Helio G99. Это известный процессор начального уровня, хорошо подходящий для повседневного использования. Базовая модификация всего на 4/128 ГБ, но есть варианты на 6/128 и 8/128 ГБ.

 

Камеры Samsung Galaxy A24 4G неплохие: главный 50-мегапиксельный модуль с OIS и 5-мегапиксельный ультраширокий. К основному сенсору претензий нет, а вот сверхширокоугольный объектив могли бы сделать с большим разрешением. Записывать видео тоже можно только в 1080p@30fps. 13-мегапиксельная фронталка делает просто нормальные селфи.

 

Samsung Galaxy A24 4G характеристики

 

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A24 4G на 5000 мАч, что является отличным показателем. Но мощность зарядки слишком мала – всего 25 Вт.

 

ОБНОВИТСЯ ДО ANDROID 14 С ONE UI 6
Samsung Galaxy A24 4G
Samsung Galaxy A24 4G

 

Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 6/10﻿ ﻿﻿

 

Плюсы:

+ Super AMOLED экран с пиковой яркостью 1000 нит

+ ОбновлениЕ до Android 14

+ Основная камера с OIS

+ Хорошая автономность

+ Аудиоджек и microSDXC

 

Минусы:

- устаревший каплевидный вырез

- Мало ОЗУ в базовой версии

- Маленькая мощность зарядки

4/124 - від 7 827 грн 6/128 - від 7 490 грн 8/128 - від 8 934 грн
﻿

 

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro﻿﻿

 

Из ассортимента суббренда Poco рекомендуем присмотреться к прошлогоднему Poco X5 Pro, который может похвастаться отличными характеристиками. Начнем с экрана: смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 нит и поддержкой Dolby Vision с HDR10+.

 

Poco X5 Pro

 

К преимуществам Poco X5 Pro сразу отнесем влагозащиту IP53, к недостаткам – полностью пластиковый корпус. Размеры составляют 162.9х76х7.9 мм при весе 181 грамм. Найти телефон можно в цветах Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow. Есть аудиоджек, а вот карта памяти не поддерживается. Экран защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

 

Из коробки Поко Х5О работает еще на Android 12, но вы сможете установить обновление до Android 13 с прошивкой MIUI 14 for Poco. Также уже появилась возможность поставить на Poco X5 Pro Android 14 с HyperOS (MIUI 15).

 

Хорошую производительность обеспечивает Qualcomm Snapdragon 778G 5G. В AnTuTu аппарат набирает около 530 000 баллов, что является хорошим показателем для бюджетных смартфонов. Смартфон предлагается в модификациях 6/128 и 8/256 ГБ.

 

Основной модуль камеры с разрешением 108 Мп без оптической стабилизации. Фотографирует неплохо, но звезд с неба не хватает. То же самое можно сказать о 8-мегапиксельном ультраширике. Зато есть запись видео в 4K@30fps – большая редкость для бюджетников.

 

Фронтальная камера на 16 Мп в стиле смартфонов Poco: не хватает детализации и лицо кажется плоским, но это не критично. Однако видеоролики на фронталку можно записывать в 1080p@/60fps.

 

Poco X5 Pro характеристики

 

Аккумулятор имеет стандартную емкость на 5000 мАч. Проводная зарядка мощностью 67 Вт полностью заряжает батарею примерно за 45 минут. В качестве приятного бонуса выступает 5-ваттная реверсивная зарядка.

 

ЛУЧШИЙ НЕДОРОГИЙ POCO
Poco X5 Pro
Poco X5 Pro

Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ Прекрасный AMOLED экран

+ Влагозащита IP53

+ Хороший процессор Snapdragon 778G 5G

+ Запись видео в 4K@30fps

Минусы:

- пластиковый корпус

-﻿Основной сенсор камеры без OIS

6/128 - від 9 125 грн 8/256 - від 11 035 грн
﻿

 

Motorola Moto G54 Power

Motorola Moto G54﻿﻿

 

И последний смартфон в нашем рейтинге (но не последний по качеству и параметрам) – это Moto G54 Power. У него установлен 6.5-дюймовый IPS-экран разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. По размерам Moto G54 не назовешь компактным: 161.6 x 73.8 x 8.9 мм с весом 192 грамма. И спинка, и грани корпуса сделаны из пластика.

 

Motorola Moto G54

 

Из дополнительных интерфейсов следует отметить microSDXC и аудиоджеки. Аппарат предлагается в цветах Midnight Blue, Pearl Blue, Mint Green. В качестве процессора используется Mediatek Dimensity 7020 – достойный чип начально-среднего уровня. Варианты памяти отличные: на 8/128 и 12/256 ГБ. С коробки Мото работает под управлением Android 13.

 

С камерами у Moto G54 Power тоже все хорошо: основной модуль на 50 Мп с OIS и ультраширик на 8 Мп с автофокусировкой. Фотографирует телефон правда отлично и даже лучше некоторых своих конкурентов. А вот запись видео доступна только в 1080p@30fps на основную, что на фронтальную камеру.

 

Motorola Moto G54.

 

Автономность – одно из самых главных преимуществ Moto G54 Power, и это легко понять по названию. Батарея емкостью 6000 мАч обеспечит два дня работы. Мощность зарядки всего 33 Вт, но, удивительно, смартфон заряжается довольно быстро – до 50% за 33 минуты.

 

КРУТАЯ АВТОНОМНОСТЬ
Motorola Moto G54 Power
Motorola Moto G54 Power

Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 7/10﻿ ﻿﻿

Плюсы:

+ Частота обновления экрана 120 Гц

+ 8/12 ГБ ОЗУ

+ Можно установить microSDXC + есть аудиоджек

+ Аккумулятор на 6000 мАч

+ Ультраширик с AF

Минусы:

- пластиковый корпус

- Запись видео в 1080p@30fps

8/256 - від 9 371 грн 12/256 - від 7 500 грн
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Итоги

Мы рассказали о ТОП-5 лучших смартфонов до 10 000 грн, а теперь пора подводить итоги:

  • Телефон с лучшим экраном до 10 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ;
  • Телефон с лучшим процессором до 10 000 грн на начало 2024 года – Poco X 5 Pro ;
  • Телефон с лучшей автономностью до 10 000 грн на начало 2024 года – Motorola Moto G 54 Power ;
  • Лучший смартфон с поддержкой карты памяти и аудиоджеком до 10 000 грн на начало 2024 года – Realme 11 5G ;
  • Лучший телефон с обновлением в Android 14 до 10 000 грн на начало 2024 года – Samsung A24 4G.

 

Поделитесь в комментариях, какая модель вам понравилась больше всего.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 31.01.2024
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