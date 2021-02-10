Лучшие смартфоны до 15 000 грн весной 2024 года – Xiaomi, Samsung, Motorola, Realme

328

Весна уже не за горами, а это значит, что можно обрадовать себя новым крутым смартфоном. Идеальным решением станет ценовой сегмент до 15 000 грн: в нем представлены среднебюджетники с оптимальными характеристиками.

Стоят такие телефоны не слишком дорого и предлагают все необходимое для комфортного использования. В сегодняшнем материале вы найдете 5 лучших телефонов, которые будут актуальны этой весной.

ТОП-5 лучших телефонов до 15 000 грн

Motorola Edge 40 5G

Poco X6 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Realme GT Neo5 SE

Samsung Galaxy A54

Выводы

Мы отобрали только крутые модели от Xiaomi, Motorola, Realme и Samsung. Это будет настоящий топ за свои деньги.

Motorola Edge 40 5G

Motorola Edge 40 5G

﻿

Наш рейтинг открывает абсолютный хит от Motorola – Edge 40 5G с изогнутым 6.55-дюймовым P-OLED экраном разрешением 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления здесь большая – 144 Гц, а пиковая яркость достигает 1200 нит.

По современным меркам Motorola Edge 40 5G кажется даже компактным: 158.4 x 72 x 7.6 мм с весом 167 (171) грамм. Каркас выполнен из алюминия, задняя пластиковая крышка.

Интересная изюминка – это покрытие из экокожи. Модель выпускается в красивых цветах Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black и Viva Magenta. Поддерживается технология eSIM, а от влаги телефон защищен по стандарту IP68.

Motorola Edge 40 5G работает на базе 6-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 8020 с 8 ГБ оперативной памяти. Железо достаточно продуктивное и демонстрирует отличные показатели в синтетических тестах. В AnTuTu получаем около 680 тысяч баллов.

Постоянное хранилище на 128 или 256 ГБ. Невозможно установить карту памяти. Из коробки на Motorola Edge 40 5G установлен Android 13. Радует, что в ближайшее время запланировано обновление до четырнадцатой версии "зеленого" робота.

Motorola Edge 40 5G может похвастаться высоким качеством фото- и видеосъемки. Главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширик на 13 Мп с автофокусировкой. Этого достаточно для крутых снимков. Запись видео возможна в 4K@30fps.

Фронтальная камера Motorola Edge 40 5G с разрешением 32 Мп и записью видео также в 4K@30fps. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч с 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой. Идеальная комбинация.

Плюсы:

P-OLED дисплей с частотой обновления 144 Гц;

Производительное железо;

Прекрасные камеры;

Есть беспроводная зарядка.

Минусы:

Только один вариант ОЗУ.

Poco X6 Pro

Poco X6 Pro

﻿

Никакая подборка доступных устройств не может обойтись без Poco. Рекомендуем присмотреться к недавней новинке, которая оснащена 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит.

Почти все смартфоны Поко получают полностью пластиковые корпуса и X6 Pro не стал исключением. Но задняя панель имеет дополнительное покрытие из экокожи, которое выглядит довольно симпатично.

Телефон предлагается в цветах Black, Yellow и Gray. Степень влагозащиты – IP54.

Мощное железо – главная фишка Poco X6 Pro. Девайс работает под управлением 4-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Это полноценный флагманский чип, которому не страшны даже мощные игры на ультравысоких настройках.

У AnTuTu у Poco X6 Pro результаты очень крутые – около 1 390 000 баллов. Есть три версии памяти: 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. С завода смартфон поставляется с Android 14 и HyperOS (MIUI 15).

Набор камер у Поко Х6 Про хороший: это главный модуль на 64 Мп с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный ультраширик и 16-мегапиксельная фронталка. Макромодуль на 2 Мп во внимание не принимаем.

Основная камера Poco X6 Pro умеет писать видео в 4K@24/30fps, фронтальная – в 1080p@30/60fps. Батарея с емкостью 5000 мАч и проводная зарядка на 67 Вт, поэтому проблем с автономностью не будет.

Плюсы:

Крутой AMOLED-дисплей;

Процессор Mediatek Dimensity 8300 Ultra;

Из коробки установлен Android 14;

Главная камера с оптической стабилизацией.

Минусы:

Нет технологии eSIM;

Пластиковый корпус.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

﻿

Далее обсудим доступный камерофон. Это Redmi Note 12 Pro+ с основной камерой на 200 Мп и оптической стабилизацией. Фотографии получаются высокого качества и очень детализированы.

В своем ценовом сегменте Рэдми Ноут 12 Про Плюс – один из лучших в плане фотосъемки. Помимо основного сенсора есть ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Доступное качество записи видео – 4K@30fps.

OLED-экран диагональю 6.67 дюймов имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей, частоту обновления 120 Гц и яркость 900 нит.

Задняя крышка стеклянная, но каркас из пластика. Есть небольшая защита от влаги со степенью IP53. Размеры Redmi Note 12 Pro+ далеко не маленькие: 162.9 x 76 x 8.9 мм, а вес достигает 208.4 грамма.

Процессор у Редми Ноут 12 Про Плюс просто нормальный. Это Mediatek Dimensity 1080, построенный по 6 нанометрам. В повседневном использовании он показывает себя хорошо, но это не игровое решение.

Купить Redmi Note 12 Pro+ можно в модификациях памяти 8/256 и 12/256 ГБ. Сначала смартфон работает на Android 12 с MIUI 13, но сразу должен прилететь обновления до более свежей версии.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что теоретически обеспечит до двух дней работы. А зарядка с мощностью 120 Вт полностью накормит батарею всего за 20 минут.

Плюсы:

Качественный OLED-экран;

Задняя стеклянная панель;

Основная камера 200 Мп;

Зарядка 120 Вт.

Минусы:

Большой вес.

Realme GT Neo5 SE

Realme GT Neo5 SE

﻿

Движемся к следующему смартфону, и это будет Realme GT Neo 5 SE с 6.74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1240 x 2772 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью на пике 1400 нит.

Тем, кто любит яркие и необычные дизайны, понравится расцветка Gradient. Нравится классика – тогда выбирайте Black. К сожалению, в материалах корпуса используется пластик, что может немного усугубить впечатление от дизайна Realme GT Neo 5 SE.

Размеры телефона стандартные: 163.9 x 75.8 x 9 мм весом 193.1 грамм. Влагозащита официально не заявлена, технология eSIM не поддерживается.

Зато процессор у Realme GT Neo 5 SE установлен достаточно производителен. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 хорошо справляется со всеми задачами: начиная от базового использования и заканчивая требовательными играми.

Найти Realme GT Neo 5 SE можно в разных модификациях: от 8/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. В качестве операционной системы с завода используется Android 13 и Realme UI 4.0.

В плане камер смартфон особо не удивляет. Главный сенсор на 64 Мп без оптической стабилизации, да и ультраширик на 8 Мп + макро 2 Мп. Стандартное комбо для среднебюджетника.

Фронтальная камера тоже имеет привычные параметры: разрешение 16 Мп и запись видео в 1080p@30fps. Батарея Realme GT Neo 5 SE может похвастаться большой емкостью 5500 мАч и проводной зарядкой мощностью 100 Вт.

Плюсы:

Яркий OLED-экран;

Процессор Snapdragon 7+ Gen 2;

Много вариантов памяти;

Аккумулятор на 5500 мАч.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Камера без оптической стабилизации.

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54

Последний телефон на сегодняшний день будет от Samsung. Это Galaxy A54 с 6.4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Частота обновления – 120 Гц, а стандартная яркость составляет 1000 нит.

Дизайн Samsung Galaxy A54 стильный и напоминает старшие флагманы. Но размеры совсем не компактные: 158.2 x 76.7 x 8.2 мм с весом 202 грамма. Задняя крышка стеклянная, каркас из пластика. Есть хороший стандарт влагозащиты IP67.

Расцветки, которые доступны для покупки – это Lime, Graphite, Violet и White. Есть слот для microSDXC, а вот аудиоджек отсутствует.

На борту Samsung Galaxy A54 установлен 5-нанометровый Exynos 1380. Процессор неплохой, если речь идет о повседневном использовании. Но с мощными играми он, к сожалению, не справится. Вариантов памяти много: от 4/128 до 8/256 ГБ.

Samsung Galaxy A54 может похвастаться высоким качеством съемки. Основной модуль на 50 Мп из OIS фотографирует очень хорошо. Есть еще ультраширокий на 12 Мп и макро 5 Мп.

Фронталка разрешением 32 Мп тоже отличная. Запись видео на переднюю и заднюю камеру производится в 4K@30fps.

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч у вас не возникнет проблем с автономностью. Картину дополняет 25-ваттная зарядка.

Плюсы:

Качественный Super AMOLED экран;

Стильный дизайн;

Влагозащита IP67;

Прекрасные камеры.

Минусы:

Пластиковый каркас;

Зарядка всего 25 Вт.

Итоги

Мы рассказали о 5 лучших смартфонах, которые можно купить весной 2024 года. Осталось подвести быстрые итоги:

Лучший смартфон с крутым экраном до 15 000 грн на весну 2024 – Motorola Edge 40 5G ;

Лучший смартфон с мощным железом до 15 000 грн на весну 2024 – Poco X6 Pro ;

Лучший телефон с отличными камерами до 15 000 грн на весну 2024 – Redmi Note 12 Pro+ ;

Смартфон с лучшей автономностью до 15 000 грн на весну 2024 – Realme GT Neo 5 SE ;

Лучший стильный смартфон до 15 000 грн на весну 2024 – Samsung Galaxy A54 .

Напишите в комментариях, какой смартфон вам понравился.