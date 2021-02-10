Лучшие смартфоны до 15 000 грн весной 2024 года – Xiaomi, Samsung, Motorola, Realme
Весна уже не за горами, а это значит, что можно обрадовать себя новым крутым смартфоном. Идеальным решением станет ценовой сегмент до 15 000 грн: в нем представлены среднебюджетники с оптимальными характеристиками.
Стоят такие телефоны не слишком дорого и предлагают все необходимое для комфортного использования. В сегодняшнем материале вы найдете 5 лучших телефонов, которые будут актуальны этой весной.
ТОП-5 лучших телефонов до 15 000 грн
Мы отобрали только крутые модели от Xiaomi, Motorola, Realme и Samsung. Это будет настоящий топ за свои деньги.
Motorola Edge 40 5G
Наш рейтинг открывает абсолютный хит от Motorola – Edge 40 5G с изогнутым 6.55-дюймовым P-OLED экраном разрешением 1080 x 2400 пикселей. Частота обновления здесь большая – 144 Гц, а пиковая яркость достигает 1200 нит.
По современным меркам Motorola Edge 40 5G кажется даже компактным: 158.4 x 72 x 7.6 мм с весом 167 (171) грамм. Каркас выполнен из алюминия, задняя пластиковая крышка.
Интересная изюминка – это покрытие из экокожи. Модель выпускается в красивых цветах Nebula Green, Lunar Blue, Eclipse Black и Viva Magenta. Поддерживается технология eSIM, а от влаги телефон защищен по стандарту IP68.
Motorola Edge 40 5G работает на базе 6-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 8020 с 8 ГБ оперативной памяти. Железо достаточно продуктивное и демонстрирует отличные показатели в синтетических тестах. В AnTuTu получаем около 680 тысяч баллов.
Постоянное хранилище на 128 или 256 ГБ. Невозможно установить карту памяти. Из коробки на Motorola Edge 40 5G установлен Android 13. Радует, что в ближайшее время запланировано обновление до четырнадцатой версии "зеленого" робота.
Motorola Edge 40 5G может похвастаться высоким качеством фото- и видеосъемки. Главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширик на 13 Мп с автофокусировкой. Этого достаточно для крутых снимков. Запись видео возможна в 4K@30fps.
Фронтальная камера Motorola Edge 40 5G с разрешением 32 Мп и записью видео также в 4K@30fps. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч с 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой. Идеальная комбинация.
Плюсы:
- P-OLED дисплей с частотой обновления 144 Гц;
- Производительное железо;
- Прекрасные камеры;
- Есть беспроводная зарядка.
Минусы:
- Только один вариант ОЗУ.
Poco X6 Pro
Никакая подборка доступных устройств не может обойтись без Poco. Рекомендуем присмотреться к недавней новинке, которая оснащена 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит.
Почти все смартфоны Поко получают полностью пластиковые корпуса и X6 Pro не стал исключением. Но задняя панель имеет дополнительное покрытие из экокожи, которое выглядит довольно симпатично.
Телефон предлагается в цветах Black, Yellow и Gray. Степень влагозащиты – IP54.
Мощное железо – главная фишка Poco X6 Pro. Девайс работает под управлением 4-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Это полноценный флагманский чип, которому не страшны даже мощные игры на ультравысоких настройках.
У AnTuTu у Poco X6 Pro результаты очень крутые – около 1 390 000 баллов. Есть три версии памяти: 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. С завода смартфон поставляется с Android 14 и HyperOS (MIUI 15).
Набор камер у Поко Х6 Про хороший: это главный модуль на 64 Мп с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный ультраширик и 16-мегапиксельная фронталка. Макромодуль на 2 Мп во внимание не принимаем.
Основная камера Poco X6 Pro умеет писать видео в 4K@24/30fps, фронтальная – в 1080p@30/60fps. Батарея с емкостью 5000 мАч и проводная зарядка на 67 Вт, поэтому проблем с автономностью не будет.
Плюсы:
- Крутой AMOLED-дисплей;
- Процессор Mediatek Dimensity 8300 Ultra;
- Из коробки установлен Android 14;
- Главная камера с оптической стабилизацией.
Минусы:
- Нет технологии eSIM;
- Пластиковый корпус.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
Далее обсудим доступный камерофон. Это Redmi Note 12 Pro+ с основной камерой на 200 Мп и оптической стабилизацией. Фотографии получаются высокого качества и очень детализированы.
В своем ценовом сегменте Рэдми Ноут 12 Про Плюс – один из лучших в плане фотосъемки. Помимо основного сенсора есть ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Доступное качество записи видео – 4K@30fps.
OLED-экран диагональю 6.67 дюймов имеет разрешение 1080 x 2400 пикселей, частоту обновления 120 Гц и яркость 900 нит.
Задняя крышка стеклянная, но каркас из пластика. Есть небольшая защита от влаги со степенью IP53. Размеры Redmi Note 12 Pro+ далеко не маленькие: 162.9 x 76 x 8.9 мм, а вес достигает 208.4 грамма.
Процессор у Редми Ноут 12 Про Плюс просто нормальный. Это Mediatek Dimensity 1080, построенный по 6 нанометрам. В повседневном использовании он показывает себя хорошо, но это не игровое решение.
Купить Redmi Note 12 Pro+ можно в модификациях памяти 8/256 и 12/256 ГБ. Сначала смартфон работает на Android 12 с MIUI 13, но сразу должен прилететь обновления до более свежей версии.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что теоретически обеспечит до двух дней работы. А зарядка с мощностью 120 Вт полностью накормит батарею всего за 20 минут.
Плюсы:
- Качественный OLED-экран;
- Задняя стеклянная панель;
- Основная камера 200 Мп;
- Зарядка 120 Вт.
Минусы:
- Большой вес.
Realme GT Neo5 SE
Движемся к следующему смартфону, и это будет Realme GT Neo 5 SE с 6.74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1240 x 2772 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью на пике 1400 нит.
Тем, кто любит яркие и необычные дизайны, понравится расцветка Gradient. Нравится классика – тогда выбирайте Black. К сожалению, в материалах корпуса используется пластик, что может немного усугубить впечатление от дизайна Realme GT Neo 5 SE.
Размеры телефона стандартные: 163.9 x 75.8 x 9 мм весом 193.1 грамм. Влагозащита официально не заявлена, технология eSIM не поддерживается.
Зато процессор у Realme GT Neo 5 SE установлен достаточно производителен. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 хорошо справляется со всеми задачами: начиная от базового использования и заканчивая требовательными играми.
Найти Realme GT Neo 5 SE можно в разных модификациях: от 8/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. В качестве операционной системы с завода используется Android 13 и Realme UI 4.0.
В плане камер смартфон особо не удивляет. Главный сенсор на 64 Мп без оптической стабилизации, да и ультраширик на 8 Мп + макро 2 Мп. Стандартное комбо для среднебюджетника.
Фронтальная камера тоже имеет привычные параметры: разрешение 16 Мп и запись видео в 1080p@30fps. Батарея Realme GT Neo 5 SE может похвастаться большой емкостью 5500 мАч и проводной зарядкой мощностью 100 Вт.
Плюсы:
- Яркий OLED-экран;
- Процессор Snapdragon 7+ Gen 2;
- Много вариантов памяти;
- Аккумулятор на 5500 мАч.
Минусы:
- Пластиковый корпус;
- Камера без оптической стабилизации.
Samsung Galaxy A54
Последний телефон на сегодняшний день будет от Samsung. Это Galaxy A54 с 6.4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Частота обновления – 120 Гц, а стандартная яркость составляет 1000 нит.
Дизайн Samsung Galaxy A54 стильный и напоминает старшие флагманы. Но размеры совсем не компактные: 158.2 x 76.7 x 8.2 мм с весом 202 грамма. Задняя крышка стеклянная, каркас из пластика. Есть хороший стандарт влагозащиты IP67.
Расцветки, которые доступны для покупки – это Lime, Graphite, Violet и White. Есть слот для microSDXC, а вот аудиоджек отсутствует.
На борту Samsung Galaxy A54 установлен 5-нанометровый Exynos 1380. Процессор неплохой, если речь идет о повседневном использовании. Но с мощными играми он, к сожалению, не справится. Вариантов памяти много: от 4/128 до 8/256 ГБ.
Samsung Galaxy A54 может похвастаться высоким качеством съемки. Основной модуль на 50 Мп из OIS фотографирует очень хорошо. Есть еще ультраширокий на 12 Мп и макро 5 Мп.
Фронталка разрешением 32 Мп тоже отличная. Запись видео на переднюю и заднюю камеру производится в 4K@30fps.
Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч у вас не возникнет проблем с автономностью. Картину дополняет 25-ваттная зарядка.
Плюсы:
- Качественный Super AMOLED экран;
- Стильный дизайн;
- Влагозащита IP67;
- Прекрасные камеры.
Минусы:
- Пластиковый каркас;
- Зарядка всего 25 Вт.
Итоги
Мы рассказали о 5 лучших смартфонах, которые можно купить весной 2024 года. Осталось подвести быстрые итоги:
- Лучший смартфон с крутым экраном до 15 000 грн на весну 2024 – Motorola Edge 40 5G ;
- Лучший смартфон с мощным железом до 15 000 грн на весну 2024 – Poco X6 Pro ;
- Лучший телефон с отличными камерами до 15 000 грн на весну 2024 – Redmi Note 12 Pro+ ;
- Смартфон с лучшей автономностью до 15 000 грн на весну 2024 – Realme GT Neo 5 SE ;
- Лучший стильный смартфон до 15 000 грн на весну 2024 – Samsung Galaxy A54 .
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