Лучшие смартфоны до 18 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi, Google, Realme
Сегмент младших флагманов наиболее интересный на технологическом рынке. По цене среднебюджетников можно приобрести телефоны, по характеристикам не уступающие настоящим флагманам.
Производители уделяют большое внимание этой категории и делают настоящие ТОПы за свои деньги. Особенно это касается таких брендов как Xiaomi, Realme, Google.
ТОП-5 лучших телефонов до 18 000 грн
Мы составили подборку, в которую вошли лучшие младшие флагманы. Одни модели выделяются своими крутыми камерами, другие – мощным железом. В обыденном использовании вообще все летает. Давайте познакомимся с этими красавцами.
Xiaomi 13 Lite
Начинаем с младшего флагмана от Xiaomi, представленного в 2023 году. Это Сяоми 13 Лайт с 6.55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.
Благодаря небольшим размерам (159.2 x 72.7 x 7.2 мм при весе 171 г) Xiaomi 13 Lite можно отнести к компактным смартфонам.
Задняя крышка сделана из стекла, но впечатление немного портит пластиковый каркас.
Xiaomi 13 Lite работает с технологией eSIM, а от влаги защищен по стандарту IP53. Модель можно найти в трех цветах – Black, Lite Blue и Lite Pink.
В качестве процессора используется хороший среднеуровневый Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, построенный по 4 нанометрам. Предоставляется две модификации памяти – 8/128 и 8/256 ГБ.
Из коробки Xiaomi 13 Lite функционирует на Android 13 с MIUI 14, но смартфон будет обновляться до более свежих сборок.
Камеры Сяоми 13 Лайт просто хорошие, но супер результаты они вам не покажут. Главный сенсор с разрешением 50 Мп, но без оптической стабилизации. Ультраширик на 8 Мп, макро – на 2 Мп. Видео пишется в 4K @ 30fps.
А вот передняя камера – это еще интереснее. Xiaomi 13 Lite получил двойную фронталку с главным сенсором 32 Мп и углом обзора 100˚ + 8-мегапиксельный датчик глубины. Доступное качество записи видео – 1080p@30/60fps.
Емкость аккумулятора в Сяоми 13 Лайт на 4500 мАч. Это немного меньше привычной нам цифры 5000 мАч, но автономность все равно отличная. Зарядка с мощностью 67 Вт заполняет заряд до 100% за 40 минут.
Плюсы:
- Качественный AMOLED-экран;
- Есть поддержка eSIM;
- Крутая передняя камера;
- Компактные размеры.
Минусы:
- основная камера без оптической стабилизации;
- Пластиковые грани.
Google Pixel 7a
Двигаемся дальше. Если вы фанат бренда Google, но при этом не готовы покупать полноценный дорогостоящий флагман, обратите внимание на модели из A-серии.
Отличный вариант – это Google Pixel 7a с 6.1-дюймовым OLED-экраном, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей при частоте обновления 90 Гц.
Спинка у Пикселя 7А пластиковая, зато каркас из алюминия. По размерам Pixel 7a поменьше, если сравнивать с конкурентами – 152 x 72.9 x 9 мм, но вес немаленький – 193.5 граммов.
Заявлена технология eSIM. Поддерживается хороший стандарт защиты от влаги IP67. Google Pixel 7A доступен в цветах Charcoal, Snow, Sea, Coral.
С производительностью у смартфона никаких проблем. А все благодаря 5-нанометровому чипу Google Tensor G2, который в AnTuTu набирает примерно 760 тысяч баллов.
Версия памяти у Пикселя 7а всего одна – 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Из коробки аппарат работает на Android 13, но уже выпущено обновление Android 14.
Камеры Google Pixel 7a крутые: 64-мегапиксельный сенсор с OIS, 13-мегапиксельный ультраширик и фронталка тоже на 13 Мп. Доступна запись видео в 4K@30/60fps. Телефоны Google фотографируют круто, это всем известный факт.
Батарея у Пикселя 7а с емкостью 4385 мАч, и этого может показаться недостаточно. Но у смартфона небольшой экран, поэтому можно спокойно рассчитывать на день без подзарядок при активном использовании.
Проводная зарядка на 18 Вт. Есть даже беспроводная, но с мощностью всего 7.5 Вт.
Плюсы:
- Влагозащита IP67;
- Великолепная производительность;
- Камеры на флагманском уровне;
- Есть беспроводная зарядка.
Минусы:
- Пластиковая задняя крышка;
- Маленькая мощность зарядок.
Poco X6 Pro
Переходим к ассортименту Xiaomi. Если вы ищете доступный игровой смартфон, однозначно присмотритесь к Poco X6 Pro. Он работает на базе мощного железа Mediatek Dimensity 8300 Ultra и в AnTuTu набирает около 1 400 000 баллов.
Найти Poco X6 Pro можно в модификациях 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Все версии сбалансированые и актуальные.
Из коробки на смартфоне установлен Android 14 с новой фирменной прошивкой HyperOS (MIUI 15). Матрица здесь AMOLED, с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 1220 x 2712 пикселей. Частота обновления экрана – 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1800 нит.
Poco X6 Pro по размерам довольно тяжелый и большой – 160.5 x 74.3 x 8.3 мм весом 186 (190) граммов. Класс влагозащиты – IP54. Корпус полностью пластиковый, но есть покрытие из экокожи. Девайс продается в трех цветах – Black, Yellow, Gray.
Телефон получил тройную основную камеру: главный сенсор на 64 Мп с OIS, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Видеоролики пишутся в 4K@24/30fps. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и записью в 1080p@30/60fps.
Фотографирует Poco X6 Pro хорошо, но ему далеко до камерофонов. Смартфоны Поко никогда не считались идеальным вариантом для съемки, это большее игровое устройство.
С автономностью у Поко Х6 все идеально: аккумулятор с емкостью 5000 мАч и зарядка на 67 Вт.
Плюсы:
- Процессор Mediatek Dimensity 8300 Ultra;
- Android 14 из коробки;
- Яркий экран с высоким разрешением;
- Великолепная автономность.
Минусы:
- Пластиковый корпус;
- Невозможно подключить eSIM.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
Следующий смартфон тоже от Xiaomi, но из линейки Redmi. Это Редми Ноут 13 Про Плюс, который вышел осенью 2023 года.
Параметры здесь отличные: 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 1800 нит.
Задняя крышка из стекла + она имеет кожаное покрытие. Смотрится телефон стильно, найти его можно в цветах Fushion Black, Fushion White, Aurora Purple, Fushion Purple и Camo Green.
Влагозащита по стандарту IP68, есть поддержка технологии eSIM. Redmi Note 13 Pro Plus не претендует на компактность: размеры у него 161.4х74.2х8.9 мм при весе 199 (204.5) граммов.
В качестве процессора используется Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Это хорошее железо среднего уровня, которое может даже справляться с требовательными игрушками, но иногда придется понижать выставленные параметры графики.
Redmi Note 13 Pro Plus точно заслуживает звания камерофона. Основной сенсор у него на 200 Мп с оптической стабилизацией, есть 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макро. Максимальное качество для записи видео – 4K@24/30fps.
Фронтальная камера на 16 Мп и с записью в 1080p@30/60fps тоже показывает хорошие результаты.
Redmi Note 13 Pro Plus может похвастаться крутыми параметрами автономности: аккумулятор на 5000 мАч и зарядка мощностью 120 Вт.
Плюсы:
- Привлекательный дизайн и стеклянная крышка;
- AMOLED-экран отличного качества;
- Камера с разрешением 200 Мп;
- Проводная зарядка мощностью 120 Вт.
Минусы:
- Телефон тяжелый.
Realme GT Neo 5
Закрывает подборку крутой младший флагман от Realme. Это GT Neo 5 с самым мощным железом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Чип флагманский и ему не страшны какие-либо нагрузки. Есть три варианта памяти: 8/256, 12/256 и 16/256.
Realme GT Neo 5 получил 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей, чье разрешение составляет 1240 x 2772 пикселей, частота обновления – 144 Гц, а пиковая яркость – 1400 нит.
Габариты таки же значительные: 163.9 x 75.8 x 8.9 мм с весом 199 граммов. На задней панели есть RGBB-иллюминация, а цвета, доступные для покупки – это Purple, Black и White.
Realme GT Neo 5 получил хороший набор камер: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокий 8 Мп и дополнительный модуль-микроскоп на 2 Мп. Фронтальная камера с обычным разрешением на 16 Мп.
Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч Realme GT Neo 5 работает на одном заряде около полутора дней. Заряд заполняет мощная 150-ваттная зарядка.
Плюсы:
- Крутой экран;
- Отлично фотографирует:
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1;
- Зарядка на 150 Вт.
Минусы:
- eSIM не поддерживается.
Выводы
Мы рассказали вам о 5 лучших смартфонах до 18 000 грн на начало 2024 года. Давайте подведем итоги:
- Лучший смартфон до 18 000 грн с крутыми камерами на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ;
- Лучший универсальный телефон до 18 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi 13 Lite ;
- Лучший смартфон с длительной поддержкой от производителя до 18 000 грн на начало 2024 года – Google Pixel 7a ;
- Лучший игровой смартфон до 18 000 грн на начало 2024 года – Realme GT Neo 5 ;
- Лучший телефон с мощным железом до 18 000 грн на начало 2024 года – Poco X6 Pro .
Напишите в комментариях, какой смартфон привлек ваше внимание.