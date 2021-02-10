Лучшие смартфоны до 18 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi, Google, Realme

518

Сегмент младших флагманов наиболее интересный на технологическом рынке. По цене среднебюджетников можно приобрести телефоны, по характеристикам не уступающие настоящим флагманам.

Производители уделяют большое внимание этой категории и делают настоящие ТОПы за свои деньги. Особенно это касается таких брендов как Xiaomi, Realme, Google.

ТОП-5 лучших телефонов до 18 000 грн

Xiaomi 13 Lite

Google Pixel 7a

Poco X6 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Realme GT Neo 5﻿

Выводы

Мы составили подборку, в которую вошли лучшие младшие флагманы. Одни модели выделяются своими крутыми камерами, другие – мощным железом. В обыденном использовании вообще все летает. Давайте познакомимся с этими красавцами.

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite

﻿

Начинаем с младшего флагмана от Xiaomi, представленного в 2023 году. Это Сяоми 13 Лайт с 6.55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Благодаря небольшим размерам (159.2 x 72.7 x 7.2 мм при весе 171 г) Xiaomi 13 Lite можно отнести к компактным смартфонам.

Задняя крышка сделана из стекла, но впечатление немного портит пластиковый каркас.

Xiaomi 13 Lite работает с технологией eSIM, а от влаги защищен по стандарту IP53. Модель можно найти в трех цветах – Black, Lite Blue и Lite Pink.

В качестве процессора используется хороший среднеуровневый Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, построенный по 4 нанометрам. Предоставляется две модификации памяти – 8/128 и 8/256 ГБ.

Из коробки Xiaomi 13 Lite функционирует на Android 13 с MIUI 14, но смартфон будет обновляться до более свежих сборок.

Камеры Сяоми 13 Лайт просто хорошие, но супер результаты они вам не покажут. Главный сенсор с разрешением 50 Мп, но без оптической стабилизации. Ультраширик на 8 Мп, макро – на 2 Мп. Видео пишется в 4K @ 30fps.

А вот передняя камера – это еще интереснее. Xiaomi 13 Lite получил двойную фронталку с главным сенсором 32 Мп и углом обзора 100˚ + 8-мегапиксельный датчик глубины. Доступное качество записи видео – 1080p@30/60fps.

Емкость аккумулятора в Сяоми 13 Лайт на 4500 мАч. Это немного меньше привычной нам цифры 5000 мАч, но автономность все равно отличная. Зарядка с мощностью 67 Вт заполняет заряд до 100% за 40 минут.

Плюсы:

Качественный AMOLED-экран;

Есть поддержка eSIM;

Крутая передняя камера;

Компактные размеры.

Минусы:

основная камера без оптической стабилизации;

Пластиковые грани.

Google Pixel 7a

Google Pixel 7a

﻿

Двигаемся дальше. Если вы фанат бренда Google, но при этом не готовы покупать полноценный дорогостоящий флагман, обратите внимание на модели из A-серии.

Отличный вариант – это Google Pixel 7a с 6.1-дюймовым OLED-экраном, разрешение которого составляет 1080 x 2400 пикселей при частоте обновления 90 Гц.

Спинка у Пикселя 7А пластиковая, зато каркас из алюминия. По размерам Pixel 7a поменьше, если сравнивать с конкурентами – 152 x 72.9 x 9 мм, но вес немаленький – 193.5 граммов.

Заявлена технология eSIM. Поддерживается хороший стандарт защиты от влаги IP67. Google Pixel 7A доступен в цветах Charcoal, Snow, Sea, Coral.

С производительностью у смартфона никаких проблем. А все благодаря 5-нанометровому чипу Google Tensor G2, который в AnTuTu набирает примерно 760 тысяч баллов.

Версия памяти у Пикселя 7а всего одна – 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Из коробки аппарат работает на Android 13, но уже выпущено обновление Android 14.

Камеры Google Pixel 7a крутые: 64-мегапиксельный сенсор с OIS, 13-мегапиксельный ультраширик и фронталка тоже на 13 Мп. Доступна запись видео в 4K@30/60fps. Телефоны Google фотографируют круто, это всем известный факт.

Батарея у Пикселя 7а с емкостью 4385 мАч, и этого может показаться недостаточно. Но у смартфона небольшой экран, поэтому можно спокойно рассчитывать на день без подзарядок при активном использовании.

Проводная зарядка на 18 Вт. Есть даже беспроводная, но с мощностью всего 7.5 Вт.

Плюсы:

Влагозащита IP67;

Великолепная производительность;

Камеры на флагманском уровне;

Есть беспроводная зарядка.

Минусы:

Пластиковая задняя крышка;

Маленькая мощность зарядок.

Poco X6 Pro

Poco X6 Pro

﻿

Переходим к ассортименту Xiaomi. Если вы ищете доступный игровой смартфон, однозначно присмотритесь к Poco X6 Pro. Он работает на базе мощного железа Mediatek Dimensity 8300 Ultra и в AnTuTu набирает около 1 400 000 баллов.

Найти Poco X6 Pro можно в модификациях 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ. Все версии сбалансированые и актуальные.

Из коробки на смартфоне установлен Android 14 с новой фирменной прошивкой HyperOS (MIUI 15). Матрица здесь AMOLED, с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 1220 x 2712 пикселей. Частота обновления экрана – 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1800 нит.

Poco X6 Pro по размерам довольно тяжелый и большой – 160.5 x 74.3 x 8.3 мм весом 186 (190) граммов. Класс влагозащиты – IP54. Корпус полностью пластиковый, но есть покрытие из экокожи. Девайс продается в трех цветах – Black, Yellow, Gray.

Телефон получил тройную основную камеру: главный сенсор на 64 Мп с OIS, ультраширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Видеоролики пишутся в 4K@24/30fps. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп и записью в 1080p@30/60fps.

Фотографирует Poco X6 Pro хорошо, но ему далеко до камерофонов. Смартфоны Поко никогда не считались идеальным вариантом для съемки, это большее игровое устройство.

С автономностью у Поко Х6 все идеально: аккумулятор с емкостью 5000 мАч и зарядка на 67 Вт.

Плюсы:

Процессор Mediatek Dimensity 8300 Ultra;

Android 14 из коробки;

Яркий экран с высоким разрешением;

Великолепная автономность.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Невозможно подключить eSIM.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

﻿

Следующий смартфон тоже от Xiaomi, но из линейки Redmi. Это Редми Ноут 13 Про Плюс, который вышел осенью 2023 года.

Параметры здесь отличные: 6.67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1220 x 2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 1800 нит.

Задняя крышка из стекла + она имеет кожаное покрытие. Смотрится телефон стильно, найти его можно в цветах Fushion Black, Fushion White, Aurora Purple, Fushion Purple и Camo Green.

Влагозащита по стандарту IP68, есть поддержка технологии eSIM. Redmi Note 13 Pro Plus не претендует на компактность: размеры у него 161.4х74.2х8.9 мм при весе 199 (204.5) граммов.

В качестве процессора используется Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Это хорошее железо среднего уровня, которое может даже справляться с требовательными игрушками, но иногда придется понижать выставленные параметры графики.

Redmi Note 13 Pro Plus точно заслуживает звания камерофона. Основной сенсор у него на 200 Мп с оптической стабилизацией, есть 8-мегапиксельный ультраширик и 2-мегапиксельный макро. Максимальное качество для записи видео – 4K@24/30fps.

Фронтальная камера на 16 Мп и с записью в 1080p@30/60fps тоже показывает хорошие результаты.

Redmi Note 13 Pro Plus может похвастаться крутыми параметрами автономности: аккумулятор на 5000 мАч и зарядка мощностью 120 Вт.

Плюсы:

Привлекательный дизайн и стеклянная крышка;

AMOLED-экран отличного качества;

Камера с разрешением 200 Мп;

Проводная зарядка мощностью 120 Вт.

Минусы:

Телефон тяжелый.

Realme GT Neo 5

Realme GT Neo 5

﻿

Закрывает подборку крутой младший флагман от Realme. Это GT Neo 5 с самым мощным железом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Чип флагманский и ему не страшны какие-либо нагрузки. Есть три варианта памяти: 8/256, 12/256 и 16/256.

Realme GT Neo 5 получил 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей, чье разрешение составляет 1240 x 2772 пикселей, частота обновления – 144 Гц, а пиковая яркость – 1400 нит.

Габариты таки же значительные: 163.9 x 75.8 x 8.9 мм с весом 199 граммов. На задней панели есть RGBB-иллюминация, а цвета, доступные для покупки – это Purple, Black и White.

Realme GT Neo 5 получил хороший набор камер: главный сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокий 8 Мп и дополнительный модуль-микроскоп на 2 Мп. Фронтальная камера с обычным разрешением на 16 Мп.

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч Realme GT Neo 5 работает на одном заряде около полутора дней. Заряд заполняет мощная 150-ваттная зарядка.

Плюсы:

Крутой экран;

Отлично фотографирует:

Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1;

Зарядка на 150 Вт.

Минусы:

eSIM не поддерживается.

Выводы

Мы рассказали вам о 5 лучших смартфонах до 18 000 грн на начало 2024 года. Давайте подведем итоги:

Лучший смартфон до 18 000 грн с крутыми камерами на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ;

Лучший универсальный телефон до 18 000 грн на начало 2024 года – Xiaomi 13 Lite ;

Лучший смартфон с длительной поддержкой от производителя до 18 000 грн на начало 2024 года – Google Pixel 7a ;

Лучший игровой смартфон до 18 000 грн на начало 2024 года – Realme GT Neo 5 ;

Лучший телефон с мощным железом до 18 000 грн на начало 2024 года – Poco X6 Pro .

Напишите в комментариях, какой смартфон привлек ваше внимание.