Лучшие смартфоны на начало 2024 года до 13 000 грн – Redmi, Poco, Motorola, Google

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Начально-среднебюджетный сегмент остается одним из самых популярных и востребованных. Примерный ценовой диапазон – до 13 000 грн. В этой категории можно найти смартфоны со средними характеристиками, которые подойдут для повседневного использования.

Если не хотите тратить на приобретение смартфона большую сумму денег и при этом вам нужно качественное мобильное устройство, стоит присмотреться к этому сегменту. Мы составили подборку из 5 лучших телефонов на начало 2024 стоимостью до 13 000 грн.

ТОП-5 лучших смартфонов до 13 000 грн

Google Pixel 6a

Motorola Moto G84

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Motorola Edge 40 Neo

﻿Poco X5 Pro

Выводы

Как обычно, в рейтинг вошли интересные модели от разных производителей. Сегодня у нас будет три основных бренда, которые выпускают "ТОП за свои деньги" - это Xiaomi, Motorola и Google.

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a

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Начнём именно с американского бренда Google, в ассортименте которого можно найти доступные смартфоны из A-линейки. Наиболее сбалансированная и недорогая модель – Google Pixel 6a.

Смартфон получил 6.1-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 1080 x 2400 пикселей. Задняя крышка пластиковая, но каркас сделан из алюминия. Поддерживается хороший уровень влагозащиты IP67.

Если смотреть по габаритам, то Google Pixel 6a достаточно небольшой: 152.2 x 71.8 x 8.9 мм с весом 178 граммов. Девайс выпускается в цветах Chalk, Charcoal и Sage. Заявлена технология eSIM.

Пиксель 6а работает на базе 5-нанометрового процессора Google Tensor. В AnTuTu смартфон набирает чуть больше 800 000 баллов. Для недорого телефона это отличный результат.

Найти девайс можно только в одной модификации – 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. С завода Google Pixel 6a работает на Android 12, но уже есть обновление до четырнадцатой версии зеленого робота.

Камеры можно считать еще одним преимуществом Google Pixel 6a. У него два модуля: главный на 12.2 Мп из OIS и ультраширик на 12 Мп. В бюджетном сегменте это однозначно один из лучших результатов, если не самый лучший.

Записывать видео можно в 4K@/60fps, что тоже очень круто. Фронтальная камера на 8 Мп просто хорошая.

Емкость батареи Google Pixel 6a составляет 4410 мАч с 18-ваттной зарядкой. Учитывая небольшую диагональ экрана, такие параметры как раз оптимальны.

Плюсы:

Алюминиевый каркас корпуса;

Влагозащита IP67;

Прекрасный экран;

Мощное железо.

Минусы:

Пластиковая задняя крышка;

Мощность подзарядки всего 18 Вт.

Motorola Moto G84

Motorola Moto G84

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Из ассортимента Motorola рекомендуем обратить внимание на Moto G84 с 6.5-дюймовым P-OLED экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит.

Задняя крышка и каркас корпуса у Moto G84 выполнены из пластика. Но есть покрытие из экокожи, благодаря которому смартфон выглядит более привлекательно. На выбор предоставляется три цвета – Marshmallow Blue, Midnight Blue и Viva Magenta.

По размерам Moto G84 стандартный: 160 x 74.4 x 7.6 мм, но вес относительно небольшой – 166.8 граммов. Из крутых фишек хочется отметить влагозащиту IP54, слот для карты microSDXC и аудиоджек.

В качестве процессора Moto G84 использует 6-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 695 5G. По современным меркам это не особо производительное железо, но его мощности будет достаточно для базовых задач.

Варианты памяти отличные: 8/256 и 12/256 ГБ. Первоначально Moto G84 поставляется с операционной системой Android 13, но планируется обновление до Android 14.

В плане камер у Moto G84 тоже все прекрасно: главный модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией + ультраширик на 8 Мп. Фотографирует аппарат очень хорошо, особенно для бюджетного сегмента.

Телефон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и зарядку мощностью 30 Вт. Если сравнивать, например, с Xiaomi, то у их смартфонов обычно более мощная зарядка. Но и 30 Вт будет достаточно для быстрой подпитки батареи.

Плюсы:

Качественный P-OLED экран;

хорошая модификация памяти;

Защита от влаги IP54;

Камера с OIS и ультраширик.

Минусы:

Пластиковый корпус;

Среднее по производительности железо.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

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Далее поговорим о великолепном смартфоне из линейки Редми. Это Redmi Note 12 Pro 5G с 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и стандартной яркостью 900 нит.

Задняя крышка смартфона стеклянная, но каркас все равно пластиковый. Есть влагозащита IP53. Redmi Note 12 Pro имеет габариты 163x76x8 мм с весом 187 граммов.

Смартфон представлен в цветах Sky Blue, Onyx Black, Polar White и Stardust Purple.

Под капотом у Редми Ноут 12 Про находится 6-нанометровый процессор Mediatek Dimensity 1080. В AnTuTu получаем около 490 000 баллов – это нормальный показатель.

Мощные игры на высоких настройках не пойдут, но при повседневном использовании все будет работать плавно и быстро.

Redmi Note 12 Pro 5G представлен в четырех модификациях: 6/128, 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. С коробки телефон работает на базе Android 12 и с фирменной прошивкой MIUI 13. Но после покупки у вас будет возможность обновиться до более свежей ОС.

В плане фотосъемки Redmi Note 12 Pro 5G радует отличными результатами. Их обеспечивает 50-мегапиксельная основная камера с OIS, 8-мегапиксельная ультраширокоугольная и макро на 2 Мп.

Смартфон хорошо снимает что при дневном, что при ночном освещении. Это касается и передней камеры на 16 Мп.

Наконец автономность Redmi Note 12 Pro 5G. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а проводная зарядка идет на 67 Вт. В умеренном режиме телефон проработает на одном заряде до полутора суток, а полностью зарядить его можно за 46 минут.

Плюсы:

Отличный AMOLED-экран;

Хорошие камеры;

Нет проблем с автономностью;

Задняя стеклянная крышка.

Минусы:

Пластиковые грани корпуса.

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo

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Также до 13000 грн вы можете купить Motorola Edge 40 Neo. Параметры у него великолепные: 6.55-дюймовый дисплей получил разрешение 1080 x 2400 пикселей, пиковую яркость 1300 нит и частоту обновления 144 Гц.

Корпус полностью сделан из пластика, но радует стандарт влагозащиты IP68. По размерам Motorola Edge 40 Neo не очень большой: 159.6 x 72 x 7.9 мм с весом 170 граммов.

Модель выпускается в цветовых решениях Black, Soothing Sea, Caneel Bay, Peach Fuzz. В некоторых цветах есть покрытие из экокожи.

Теперь несколько слов о железе Motorola Edge 40 Neo. Смартфон получил процессор MediaTek Dimensity 7030 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Объем постоянного хранилища составляет 128 или 256 ГБ.

Если смотреть по синтетическим тестам, то в AnTuTu Motorola Edge 40 Neo набирает примерно 510 тысяч баллов.

Как и в случае с другими вышеупомянутыми моделями, для среднебюджетника это хороший показатель. При повседневном использовании у вас точно не возникнет никаких проблем.

Основная камера Motorola Edge 40 Neo двойная: главный сенсор 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный 13 Мп.

Фронтальная камера разрешением 32 Мп. Смартфон умеет писать видео на обе камеры в 4K@30fps. О качестве фото и видео ничего плохого сказать не можем, результаты достойные.

С автономностью у Motorola Edge 40 Neo никаких проблем. Аккумулятор на 5000 мАч, а мощность зарядки составляет 68 Вт. До 50% вы сможете подпитать аккумулятор всего за 15 минут.

Плюсы:

Крутой дисплей;

Хорошая производительность;

Влагозащита IP68;

Прекрасные камеры.

Минусы:

Корпус из пластика.

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro

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Нашу подборку закрывает еще один телефон Xiaomi, но от суббренда Poco. Этот смартфон стал обладателем 6.67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 900 нит.

Корпус, опять же, полностью пластиковый, что не удивительно. Габариты тоже привычные для нас: 162.9 x 76 x 7.9 мм весом 181 грамм. На месте влагозащита IP53.

Poco X5 Pro может похвастаться хорошим среднеуровневым процессором Qualcomm Snapdragon 778G 5G, выполненным по 6 нанометрам. Этот чип хорошо себя показывает даже в мощных игрушках.

Модификаций памяти у Поко Х5 Про две: 6/128 и 8/256 ГБ. С коробки смартфон работает на Android 12, но уже есть обновление до более актуальной версии.

Камеры Poco X5 Pro нельзя назвать плохими, но все же они проигрывают некоторым смартфонам из рейтинга.

Главный модуль хоть и имеет разрешение 108 Мп, но без оптической стабилизации. Ультраширик на 8 Мп просто неплох, как и 16-мегапиксельная фронталка.

Батарея у Poco X5 Pro с емкостью 5000 мАч и зарядкой мощностью 67 Вт. Здесь все шикарно.

Плюсы:

Производительный процессор;

Качественный экран;

Защита от брызг IP53;

Отличная автономность.

Минусы:

Основная камера без OIS;

Корпус из пластика.

Выводы

Теперь вы знаете, какие телефоны лучше приобрести до 13 тысяч гривен. Давайте подведем окончательные итоги:

Лучший смартфон до 13 000 грн с мощным железом на начало 2024 года – Google Pixel 6a и Poco X5 Pro ;

Лучший телефон до 13 000 грн с отличной автономностью на начало 2024 года – Motorola Moto G84 ;

Лучший сбалансированный смартфон до 13 000 грн на начало 2024 года – Motorola Edge 40 Neo ;

Лучший телефон до 13 000 грн с качественным экраном на начало 2024 года – Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G .

Поделитесь в комментариях, какой смартфон вас заинтересовал.