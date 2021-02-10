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  • Самая низкая цена в нашей стране на OnePlus 10T(Ace Pro): прошлогодний флагман отдают за 15 900

Самая низкая цена в нашей стране на OnePlus 10T(Ace Pro): прошлогодний флагман отдают за 15 900

27.07.2023 87 0

Выгодное предложение на отличный смартфон

У компании OnePlus уже сформировалась достаточно большая фанатская база, которая не променяет эти смартфоны ни на какой другой. Этому есть логическое объяснение. На моей памяти среди смартфонов бренда нет откровенно неудачной модели. Есть просто хорошие смартфоны, а есть настоящие хиты, которыми их владельцы, несмотря на несколько лет пользования, очень довольны и сейчас.

 

Самая низкая цена в нашей стране на OnePlus 10T(Ace Pro): прошлогодний флагман отдают за 15 900 – фото 1

 

У этих смартфонов всегда качественная сборка, софт работает стабильно и быстро. Назвать смартфоны бренда доступными на момент анонса нельзя, они справедливо стоят немного дороже конкурентов того же Xiaomi и Realme.

 

Но прошлогодние флагманы можно приобрести с хорошими скидками и за год они совсем не теряют актуальности. Одной из таких удачных моделей OnePlus Ace Pro, на глобальном рынке известен как OnePlus 10T.

 

Самая низкая цена в нашей стране на OnePlus 10T(Ace Pro): прошлогодний флагман отдают за 15 900 – фото 2

 

Он получил мощный чип Snapdragon 8+ Gen 1 с качественной системой охлаждения. Флагманский облик, качественную основную камеру на 50 Мп с модулем IMX 766 с оптической стабилизацией. Дисплей тоже не подвел, здесь установили 120-Гц Full HD OLED матрицу с диагональю 6,7 дюйма.

 

В черной версии также очень интересна задняя крышка из текстурированного стекла, которая дает очень необычное чувство в руке, не собирает отпечатки пальцев и не ускользает из рук. Конечно, есть также качественный виброотзыв и стереозвук, все современные беспроводные интерфейсы и поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью до 150 Вт в сочетании с немаленьким аккумулятором на 4800 мАч.

 

Самая низкая цена в нашей стране на OnePlus 10T(Ace Pro): прошлогодний флагман отдают за 15 900 – фото 3

 

Иногда смартфоны для рынка Китая имеют проблемы с бэндами 4G, но смартфон оснащен всеми нужными бэндами как для нашей страны, так и для Европы. Сейчас версию на 12/256 ГБ можно купить в интернет-магазине Andro-price по очень привлекательной цене 15 900 грн. Сделать это можно по ссылке ниже:

 

OnePlus Ace Pro(10T) 12/256 - 15 900 грн

 

Сразу скажу, что смартфоны совершенно новые, но без комплекта поставки. Такой вариант обходится значительно дешевле, а на сегодняшний день проблем с зарядными блоками или кабелями нет никакой. При необходимости также отдельно можно приобрести блок для сверхбыстрой зарядки, о наличии спрашивайте у менеджера. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.07.2023
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