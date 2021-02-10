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Самый тонкий складной смартфон Honor Magic Vs2 готовится к выходу

09.10.2023 168 0

Известно мало но

 

Компания Honor подтвердила, что 12 октября состоится презентация нового сложного смартфона Magic Vs2.

 

Самый тонкий складной смартфон Honor Magic Vs2 готовится к выходу – фото 1

 

Honor заявляет, что Vs2 будет легче и тоньше конкурентов благодаря магниевому корпусу. Также пообещали минимальную толщину складки на экране.

 

Ранее Honor уже выпустила складывающийся смартфон Honor Vs. Magic Vs2 станет второй моделью компании в этом сегменте.

 

Самый тонкий складной смартфон Honor Magic Vs2 готовится к выходу – фото 2

 

Ожидается, что он сможет конкурировать со сложными Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X2. Детали пока не известны.

 

Источник - Honor, weibo

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 09.10.2023
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Самый тонкий складной смартфон Honor Magic Vs2 готовится к выходу