Самый тонкий складной смартфон Honor Magic Vs2 готовится к выходу
09.10.2023 168 0
Известно мало но
Компания Honor подтвердила, что 12 октября состоится презентация нового сложного смартфона Magic Vs2.
Honor заявляет, что Vs2 будет легче и тоньше конкурентов благодаря магниевому корпусу. Также пообещали минимальную толщину складки на экране.
Ранее Honor уже выпустила складывающийся смартфон Honor Vs. Magic Vs2 станет второй моделью компании в этом сегменте.
Ожидается, что он сможет конкурировать со сложными Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X2. Детали пока не известны.
Источник - Honor, weibo
Дата публикации: 09.10.2023
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