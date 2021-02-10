НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны, ответ компании

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Громкое событие, которое нельзя оставить без внимания

Вчера сеть всколыхнула новость о внесении Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) компании Xiaomi в список международных спонсоров войны.

Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания до сих пор продолжает свою работу в России после полномасштабного вторжения в Украину. В июле 2022 года Xiaomi и ее суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

Именно за это агентство внесло компанию в базу данных World-Check. Эта организация осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском сотрудничества.

Уже сегодня мы получили официальный ответ от Xiaomi.

Для тех, кто не владеет английским, мы пишем перевод обращения:

Xiaomi – компания по производству бытовой электроники, предлагающая продукты исключительно для гражданского и коммерческого использования. Мы считаем, что каждый потребитель имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в Интернете. У нас есть потребительские предприятия в более чем 100 странах и регионах, и мы соблюдаем все законы и правила во всех юрисдикциях, где мы работаем.

Мы категорически против обвинений Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в том, что мы являемся "международным спонсором войны". Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир по всему миру. Наша миссия состоит в том, чтобы дать возможность каждому человеку в мире наслаждаться лучшей жизнью благодаря инновационным технологиям.

Ответ компании ожидаем и указывает на то, что каких-то немедленных действий по выходу из рынка россии они не планируют. Своей вины компания не признает и отмечает свою непричастность к военным действиям. Как будут развиваться события, дальше покажет только время.

Возможно, после такого решения давление на компанию со стороны наших союзников усилится и они будут вынуждены принимать более серьезные решения. Все мы помним, что произошло с компанией Huawei после наложения санкций на нее, а запас прочности у Xiaomi далеко не такой, как был у китайского гиганта телекоммуникаций.

Уверен что не будет того, кто расстроится, если Xiaomi под давлением уйдет с российского рынка, а покупать или нет их продукцию в нашей стране каждый решит для себя сам.

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Источник: twitter