Назло скептикам в декабре состоится премьера складного Huawei Mate V

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Huawei готовит свое прочтение Galaxy Z Flip 3

Не нужно в очередной раз объяснять то, в каком тяжелом положении оказалась Huawei из-за санкций США. Компания как может борется и потихоньку выпускает новые устройства. Пока получается не очень и только рынок Китая помогает ей оставаться на плаву. В этом году компания сумела выпустить флагманскую линейку Huawei P50, а вот обновление семейства Mate перенесли на следующий год.

Тем не менее от идеи выпуска складного смартфона компания не отказалась. До конца года она должна выпустить Huawei Mate V, который по своему исполнению будет схож с Samsung Galaxy Z Flip 3. Сетевые информаторы, к сожалению, не особо многословны в части того, каким будет смартфон. Зато ребята ресурса LetsGoDigital сумели разыскать патент компании, который может указывать на то, какой экстерьер достанется Huawei Mate V.

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Ожидается, что диагональ гибкой панели составит 6,8 дюйма и здесь же будет отверстие под фронтальную камеру. На тыльной стороне предложат миниатюрный 1,35-дюймовый экран. Обещают две версии Huawei Mate V, отличающиеся аппаратной платформой — Kirin 9000 и Snapdragon 888. В обоих случаях это будут чипы без поддержки сетей пятого поколения. Есть вероятность того, что оптика Leica будет установлена в основной камере, которая получит три датчика изображения.

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Источник: equalleaks