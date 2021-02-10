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Назло скептикам в декабре состоится премьера складного Huawei Mate V

03.10.2021 446 0

Huawei готовит свое прочтение Galaxy Z Flip 3

Не нужно в очередной раз объяснять то, в каком тяжелом положении оказалась Huawei из-за санкций США. Компания как может борется и потихоньку выпускает новые устройства. Пока получается не очень и только рынок Китая помогает ей оставаться на плаву. В этом году компания сумела выпустить флагманскую линейку Huawei P50, а вот обновление семейства Mate перенесли на следующий год.

 

Назло скептикам в декабре состоится премьера складного Huawei Mate V – фото 1

 

Тем не менее от идеи выпуска складного смартфона компания не отказалась. До конца года она должна выпустить Huawei Mate V, который по своему исполнению будет схож с Samsung Galaxy Z Flip 3. Сетевые информаторы, к сожалению, не особо многословны в части того, каким будет смартфон. Зато ребята ресурса LetsGoDigital сумели разыскать патент компании, который может указывать на то, какой экстерьер достанется Huawei Mate V.

 

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Назло скептикам в декабре состоится премьера складного Huawei Mate V – фото 2﻿

 

Ожидается, что диагональ гибкой панели составит 6,8 дюйма и здесь же будет отверстие под фронтальную камеру. На тыльной стороне предложат миниатюрный 1,35-дюймовый экран. Обещают две версии Huawei Mate V, отличающиеся аппаратной платформой — Kirin 9000 и Snapdragon 888. В обоих случаях это будут чипы без поддержки сетей пятого поколения. Есть вероятность того, что оптика Leica будет установлена в основной камере, которая получит три датчика изображения.

 

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Источник: equalleaks

Huawei Mate V
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.10.2021

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Назло скептикам в декабре состоится премьера складного Huawei Mate V