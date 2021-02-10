Назначена дата премьеры Vivo T1 5G

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Vivo T1 5G станет конкурентом Redmi Note 11

Компания Vivo объявила о том, что 9 февраля она устроит презентацию нового смартфона T1 5G. Это будет аппарат среднего класса с аппаратной платформой от Qualcomm, которая обещает стать одной из самых массовых в этом году.

Vivo T1 5G предложит чип Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619. Сама компания позиционирует новинку как самый быстрый и тонкий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения с ценником до $270. Известно, что Vivo T1 5G получит тонкий и легкий корпус, тройную тыльную камеру и систему охлаждения.

На данный момент это все, что известно о Vivo T1 5G. С большой долей вероятности можно говорить о том, что новинка предложит дисплей с повышенной герцовкой и разрешением FullHD+, до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч и обязательно предложат быструю зарядку мощностью не менее 18 Вт.

Напомним, что в октябре прошлого года состоялась премьера Vivo T1, обладающий 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 778G, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт. Поставляется аппарат с операционной системой Android 11 с оболочкой OriginOS.

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Источник: gsmarena