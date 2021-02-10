Назвали дату выхода стабильной сборки Android 12

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Android 12 в своей финальной версии выйдет в начале октября

На прошлой неделе Google выпустила последнюю и пятую бета-версию Android 12. Во время ее выхода компания заявила, что до выхода стабильной сборки остается всего несколько недель. А сегодня благодаря энтузиастам ресурса XDA Developers мы можем назвать предполагаемую дату выхода финальной версии Android 12.

Им удалось раздобыть внутренний документ, где перечислены даты выхода AOSP сборок для Android 12. Из него удалось узнать, что Google планирует выпустить исходный код для нового программного обеспечения 4 октября. И эта же дата должна стать днем выхода стабильной сборки Android 12. Откуда такое предположение? А все дело в том, что ранее выход AOSP и финальных версий зеленого робота совпадал, они выходили в один день.

Так, Google выпустила исходный код Android 9 Pie 6 августа 2018 года, в тот же день, когда был выпущен стабильный выпуск. Android 10 и Android 11 также в своей финальной сборке вышли в день выпуска их исходного кода. Это свидетельствует о том, что выпуск Android 12 AOSP 4 октября также может стать днем, когда мы увидим стабильную версию двенадцатой итерации зеленого робота.

Но не стоит списывать со счетов то, что Android 12 в своей стабильной версии дебютирует в сентябре. Google не имеет привычки оглашать заранее время выхода финальной сборки, она попросту тихо выкатывает ее. Поэтому выпуск Android 12 может состояться в любой день.

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Источник: androidauthority