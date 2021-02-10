Назвали время, когда каждый второй смартфон будет с 5G

184

В 2022 году доля 5G-смартфонов будет превалировать

Доля 5G-смартфонов неумолимо растет и все идет к тому, что они начнут вытеснять на второй план решения с поддержкой 4G. Так, по мнению аналитиков Canalys, уже в этом году на рынок будет поставлено 610 млн смартфонов, работающих в сетях 5G, и их доля составит 43% на глобальном рынке. В следующем году присутствие таких устройств возрастет и достигнет отметки 52%.

Эксперты отмечают, что рынок стабилизировался и в первом квартале нынешнего года наблюдается рост спроса на 5G-смартфоны. Доля устройств с поддержкой сетей пятого поколения достигла отметки 37% по итогам первых трех месяцев нынешнего года, а по завершении всего года они займут 43% мирового рынка мобильных устройств.

Среди причин роста популярности 5G-смартфонов называют то, что появляется все больше доступных моделей и к концу нынешнего года каждый третий аппарат будет стоить меньше $300. Все больше пользователей выбирают 5G-модели и в ряде случаев делают это на перспективу в ожидания полномасштабного развертывания сетей нового стандарта связи.

В целом эксперты говорят о том, что рынок восстанавливается после прошлогоднего кризиса и они ожидают, что поставки мобильников составят 1,4 млрд единиц. На фоне 2020 года будет зафиксирован рост на 12%.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: digitimes