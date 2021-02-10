Назван самый быстрорастущий бренд в сегменте 5G-смартфонов

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Это Realme, и она растет третий квартал подряд

Когда-то за лидерство в нише 5G‑смартфонов сражались Huawei и Samsung. Но из-за санкций США китайская компания сдулась, а южнокорейский гигант сдает позиции под натиском амбициозных компаний из Поднебесной. Многие из китайских производителей серьезно добавили в нише устройств с поддержкой сетей пятого поколения, но больше всех Realme.

Аналитики Counterpoint Research проанализировали рынок смартфонов за четвертый квартал прошлого года и пришли к выводу, что самым быстрорастущим брендом в сегменте 5G-смартфонов стала компания Realme. Прирост составил солидные 165% по сравнению с результатами работы в 2020 году. И это не первый квартал, когда Realme лидирует по приросту доли 5G-смартфонов. Вот уже третий квартал подряд она активнее других брендов добавляет в этом сегменте. А еще компания входит в пятерку ведущих 5G-брендов в более чем на 20 рынках.

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Добавили и другие бренды. Так, рост Samsung составил 109%, а Xiaomi и Honor 98%. Чуть хуже результаты показали Vivo (55%), Oppo (42%) и Apple (30%). Аналитики также отмечают, что продолжается тенденция что 5G‑смартфоны становятся доступнее. Так, средний ценник на аппарат с поддержкой сетей пятого поколения по итогам четвертого квартала составил $250, тогда как годом ранее эта цифра была на уровне $270.

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Источник: counterpointresearch