Анонс Realme 9 5G и Realme 9 5G SE

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Realme 9 5G SE хорош для своего сегмента, Realme 9 5G не удивляет

Realme продолжает расширять модельный ряд серии Realme 9 и сегодня наконец-то дошла очередь до центральной модели линейки и Realme 9 5G SE. Пожалуй, самым интересным из дебютантов выглядит Realme 9 5G SE, который выделяется своим дисплеем и аппаратной платформой. Очень похоже, что компания позиционирует его как игровой смартфон для тех, кто обладает ограниченным бюджетом.

Realme 9 5G SE предлагает 6,6-дюймовый экран разрешением FullHD+ (2412х1080 пикселей) с частотой обновления 144 Гц и отклика тача 180 Гц. На него пришлось 90,8% лицевой панели и заявлена пиковая яркость 600 нит. В основе устройства лежит чипсет Snapdragon 778G, имеется до 8 Гб оперативной памяти LPDRDR4x и 64/128 Гб постоянной UFS 2.1. Предложили функцию виртуального расширения оперативки до 5 Гб.

Работает Realme 9 5G SE под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0, есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB Type-C. Питает новинку батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой Dart на 30 Вт. Для селфи и видеочатов есть 16-мегапиксельная камера, а на тыльной стороне трио датчиков 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Realme 9 5G укомплектовали 6,5-дюймовым экраном разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, чипом Dimensity 810, 4/6 Гб оперативки LPDDR4x и 128 Гб флеш-памяти UFS 2.1. В арсенале смартфона боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Поставляется Realme 9 5G с интерфейсом Realme UI 2.0 на базе Android 11. Камеры здесь аналогичны тем, что предложили в Realme 9 5G SE.

Продажи Realme 9 5G и Realme 9 5G SE стартуют в Индии 14 марта. Базовая модель серии предлагается с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти по цене $197 и $230 соответственно. Realme 9 5G SE в младшей версии имеет 6/128 Гб и его оценили в $262. За вариант с 8/128 Гб предлагают отдать $301.

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Источник: 91mobiles