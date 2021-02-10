Названа дата выхода консоли Valve Steam Deck

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Аналог Nintendo Switch можно будет приобрести через месяц

Лето 2021 года ознаменовалось анонсом портативной приставки Steam Deck от Valve, построенной на базе 4-ядерного (8 потоков, Zen2) чипсета AMD с графикой RDNA2. Консоль похожа на Nintendo Switch, а ее продажи должны были стартовать в декабре прошлого года по цене от 399$. Но осенью прошлого года Valve сообщила о том, что вынуждена перенести дату запуска консоли на февраль 2022 года.

Сегодня наконец-то появилась ясность, когда компания планирует начать продажи консоли. 25 февраля Valve начнет рассылку писем тем, кто забронировал покупку гаджета с предложением оплатить покупку. У них будет только трое суток, чтобы провести оплату. Поставки же Steam Deck начнутся 28 февраля. Эмбарго на обзоры приставки будут сняты 25 февраля, а значит, после этой даты можно ждать первые отзывы о ней от блогеров и прочих профильных экспертов.

Напомним, что Valve Steam Deck предлагает IPS-дисплей диагональю 7 дюймов разрешением 1280х800 точек, 16 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель от 64 Гб до 512 Гб. В младшей версии предложили память типа eMMC, а в старших версиях предпочтение отдано накопителю PCIe Gen 3 x4. Работает консоль на оптимизированной Steam OS (Linux).

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Источник: steam