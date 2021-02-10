Названа еще одна фишка iQOO 8

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Не только Snapdragon 888, но и мощность быстрой зарядки станут фичами iQOO 8

Ранее это казалось чем-то фантастическим и невозможным, а сегодня это уже реальность — зарядить мобильные устройства можно за считанные минуты. Пользователь может приобрести смартфоны, предлагающие быструю зарядку на 65 Вт и даже 100 Вт+. Все это стало возможным благодаря новому тренду на рынке — наращивание мощности быстрой зарядки.

Рекордсменом по этому показателю является Xiaomi, представившая ранее быструю проводную зарядку на 200 Вт. Правда, поговаривают, что ранее июня следующего года компания не приступит к ее массовому производству. У iQOO планы более «приземленные» — она выпустит смартфон, который можно будет заряжать на мощности «всего» 160 Вт.

Буквально вчера стало известно, что уже скоро должна состояться премьера iQOO 8. Он должен стать первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 888+. А еще это будет мобильник с быстрой зарядкой мощностью 160 Вт. И он имеет все шансы стать первым коммерческим смартфоном с такой зарядкой.

Помешать ему стать фаворитом по части скоростной зарядки может Infinix Zero X. Ранее было объявлено о выходе этого флагмана, который предложит зарядку на 160 Вт и камеру с перископическим модулем для 60-кратного гибридного приближения. Правда, когда смартфон доберется до прилавков магазинов, неизвестно.

Поэтому у iQOO 8 есть шанс стать лидером по части производительности и мощности зарядки. Ожидается, то представить его должны 4 августа, ведь ранее компания намекала на свои планы показать в этот день какой-то топовый продукт.

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Источник: mydrivers