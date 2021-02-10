200 Вт по проводу и 120 Вт по беспроводу: новый рекорд Xiaomi

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Xiaomi представила новое поколение проводной и беспроводной быстрой зарядки. Скорости впечатляют

Xiaomi в числе тех, кто пытается начинить свои смартфоны как можно большим количеством мегабайт, мегагерц и дюймов, чтобы предложить пользователям минимально возможную цену за такую «роскошь». А еще она любит устанавливать рекорды, чтобы привлечь внимание падких на максимальные параметры потребителей. Очередной повод громко заявить о себе — быстрая зарядка.

Сегодня компания анонсировала быструю проводную зарядку HyperCharge на 200 Вт, которая способна всего за 8 минут зарядить батарейку емкостью 4000 мАч. Получить 10% заряда аккумулятора можно всего за 8 секунд, а дозаправка на 50% занимает 3 минуты. И это рекорд, ни одна другая компания еще не научилась так быстро заряжать мобильники.

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Но и этого показалось компании мало, и она принялась разгонять беспроводную зарядку. Очередной достигнутый компанией максимум — 120 Вт. За 1 минуту она заряжает аккумулятор емкостью 4000 мАч на 10%, через 7 минут удается восполнить ресурс на 50% и 15 минут уходит для достижения отметки в 100%.

Для демонстрации работы зарядок нового поколения, компания создала модифицированную версию Xiaomi Mi 11 Pro с двухэлементным аккумулятором и сам процесс зарядки засняла на видео. Сообщается, что для того, чтобы предложить зарядку такой мощности, компания применила передовые технологии и установила специальные чипы.

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О том, когда Xiaomi начнет массовое производство таких зарядок и предложит смартфон с их поддержкой, не сообщается. Хотя, возможно, на мощности 200 Вт можно будет заряжать Xiaomi Mi Mix 4.

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Источник: mydrivers