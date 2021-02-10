Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цена/производительность

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Лучших определяли в различных ценовых сегментах

Разработчики AnTuTu не только определяют самые мощные смартфоны, но и составляют рейтинг лучших моделей, которые наиболее приблизились к званию оптимальных решений по соотношению цена/производительность. Причем ранжируют аппараты с оглядкой на тот ценовой сегмент, в котором они представлены. Позади апрель и разработчики AnTuTu назвали лидеров второго весеннего месяца в части хорошего соотношения стоимости/производительности.

Лидером в сегменте от $755 признан Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition, на втором месте оказался Vivo X Note и замкнул тройку лидеров Oppo Find X5 Pro. Среди устройств с ценником от $605 до $755 на первое место поставили Black Shark 5 Pro, оставивший позади Nubia Red Magic 7 Pro и iQOO 9 Pro.

В категории смартфонов с ценой от $455 до $605 тройка лидеров выглядит так: realme GT 2 Pro, iQOO 9 и Nubia Z40 Pro. Среди аппаратов, представленных в ценовом сегменте $300-455, лидером признан Realme GT, на второй строчке оказался Realme GT Neo 3 и третьим стал iQOO Neo6. Если говорить об относительно доступных аппаратах с ценником до $300, то тут на первое место поставили Motorola Edge S30. Вторая и третья позиции за Redmi Note 10 Pro и Realme GT Neo 2T соответственно.

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Источник: antutu