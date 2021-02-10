Названы сроки выхода полностью автопилотного авто от Apple

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Это может произойти в 2025 году

Слухи о Project Titan, электромобиле Apple ходят достаточно давно. Сама же компания никак не комментирует их, лишь продолжает получать патенты так или иначе связанные с электромобилями. Согласно последней инсайдерской информации, Apple отодвинула планы по реализации проекта Project Titan. Но в последнее время она ускорилась в создании автомобиля и может представить его в 2025 году.

Этой информацией с широкой аудиторией поделился Марк Гурман из Bloomberg. Самое главное, что Apple определилась в каком направлении ей двигаться. Если ранее она стояла на раздорожье, выпустить полностью автопилотируемый автомобиль или же все же предложить ограниченные сценарии автопилотирования, то теперь она точно знает, что ее цель полностью автономный электрокар, лишенный руля и педалей. Для взаимодействия с авто предложат сенсорный экран, отвечающий также за работу мультимедийно-развлекательной системы.

Амбиций концерну из Купертино не занимать. Он отводит для себя четыре года на создание полностью автопилотируемого авто. А это означает, что представить его должны в 2025 году. Безусловно, сроки в итоге могут перенести, ведь многое будет зависеть от тех результатов, которых добьется компания на пути осуществления намеченной цели.

Первый успех на пути к мечте уже есть. Компания разработала чип, который ляжет в основу работы электрокара. Правда, есть проблема с нагревом и придется найти решение с его охлаждением. В планах начать тестирование нового чипа и различных датчиков, т.е. вывести на дороги авто, оснащенные новыми технологиями. А еще компания ведет переговоры с крупнейшими компаниями-производителями электрических зарядных станций для электромобилей. Все для того, чтобы Apple Car можно было быстро «дозаправить» на любой станции зарядки.

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Источник: bloomberg