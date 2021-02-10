Не дождетесь! Huawei не продаст мобильный бизнес

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Пусть и понадобится несколько лет, чтобы вернуться в строй

На днях состоялась конференция Huawei Full Connect Conference, на которой выступил один из топ-менеджеров Huawei. Он признал, что компании приходится тяжело под гнетом американских санкций и есть целый ряд проблем, с которыми необходимо справиться. Но он уверен, что они все преодолеют и хоронить компанию точно не стоит.

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Одна из главных проблем — невозможность производить смартфоны с поддержкой 5G. И это в условиях все возрастающего спроса на такие устройства. Чтобы продержаться на плаву и не растерять аудиторию, Huawei пришлось пойти на компромисс и приобретать 4G‑чипы. Это позволит им продолжить выпускать смартфоны и продержаться до тех пор, пока в Китае не наладят выпуск 5G-чипов по современным технологиям.

Топ-менеджер Huawei подчеркнул, что уйдет несколько лет на то, чтобы наладить выпуск 5G‑смартфонов и убедить пользователей в их состоятельности, а также конкурентоспособности. В компании это хорошо понимают и осознают. Но несмотря на все трудности, продавать мобильный бизнес они не собираются.

Хочется пожелать компании стойкости и выдержки. Легким путь наверх не будет. Буквально на днях Министр торговли США заявил, что, если понадобится, против Huawei введут новые санкции. Этим он продемонстрировал курс Белого дома на серьезное ослабление или даже уничтожение компании. Клеймо врага национальной безопасности поставлено на Huawei прочно и надолго.

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Источник: mydrivers