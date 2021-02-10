Не покупайте эти iPhone! Худшие айфоны для покупки в 2024 году!

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Друзья, мы подготовили ТОП 3 Айфона, которые категорически не рекомендуем покупать. Линейки телефонов у Apple достаточно большие, в одной серии выходит по несколько вариантов, и в принципе есть, из чего выбрать. Можно смотреть как в сторону новых, так и б/у моделей в отличном состоянии.

Но существует несколько Айфонов, которые точно не заслуживают вашего внимания. Вообще непонятно, какой смысл компания вкладывала в эти устройства.

Почему не стоит покупать №1 . Первый смартфон, о котором хотим поговорить – это iPhone 12 Pro. В двенадцатой серии Айфонов появилось достаточно много новшеств, например плоские грани корпуса.

Версию Pro Max впервые оснастили матричной стабилизацией. А также на технологический рынок вышел компактный iPhone 12 mini, который не смог поразить пользователей.

А что же примечательного можно сказать об iPhone 12 Pro? Абсолютно ничего. Даже размеры экрана и параметры камеры не отличаются от базовой версии. Нет 2.5 короткого зума и матричной стабилизации, как у модели Pro Max.

Различия между iPhone 12 и 12 Pro – более дорогие материалы корпуса у последнего и наличие у него двухкратного зума. Стоит ли за это переплачивать? Мы не рекомендуем.

Какую замену купить №1 . Вместо iPhone 12 Pro можно купить базовую двенадцатую версию, если вам нужна оптимальная недорогая модель. Или доплатить и стать владельцем уже iPhone 13 Pro.

Почему не стоит покупать №2 . Далее следует iPhone 14. Да, модель современная, но у нее минимум отличий от тринадцатой версии. Производитель решил добавить более прокачанную фронтальную камеру с автофокусировкой и на этом остановиться.

Какую замену купить №2 . Смотрите в сторону iPhone 13 Pro. Здесь премиальные материалы корпуса, трехкратный оптический зум и дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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Почему не стоит покупать №3 . И третий смартфон в нашем сегодняшнем АнтиТОПе – iPhone 14 Pro. Что ж тут не так, спросите вы. Ведь девайс по идее должен быть классным, с крутыми параметрами.

У него отличный процессор, есть Dynamic Island и оптический зум, экран с обновлением 120 Гц. Но основной недостаток кроется в другом.

Пользователи массово жаловались и жалуются на разные проблемы с iPhone 14 Pro. То у смартфона отвалился процессор, то очень быстро изнашивается батарея. Смартфон вышел с браком, поэтому рекомендуем обходить его стороной.

Какую замену купить №3 . Присмотритесь к iPhone 14 Pro Max, который получился более качественный и без всех этих проблем.

Или немного доплатите и купите аппарат из пятнадцатой серии. Ее мы можем только похвалить: там сбалансированные телефоны и минимум брака.

Apple iPhone 15 Pro

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