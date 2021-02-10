Не обновляйте свои iPhone до iOS 17.3 beta 2 – рискуете получить кирпич!

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ВРЕМЯ БЫТЬ ОБАЧЕННЫМ

Apple выпустила вторую бета-версию iOS 17.3 для разработчиков, однако лучше пока воздержаться от ее установки – она может «окинуть» iPhone.

Как сообщают пользователи Twitter X, многие пользователи жалуются, что после попытки обновления до iOS 17.3 beta 2 их iPhone "зависают" на лого Apple с крутящим индикатором.

Чтобы исправить ситуацию и избежать потери данных, советуют воспользоваться резервной копией – конечно, если вы ее делали. Вы же ответственный пользователь бета версий, да?)

Также можете попробовать «жесткий» рестарт устройства – инструкция на фото.

Пока неясно, почему проблема возникает только в некоторых случаях. Вероятно, Apple вскоре удалит проблемное обновление, пока не исправит ошибку. Будьте осторожны и потерпите пока проблему исправят!